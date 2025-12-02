Het afgestoken vuurwerk zorgde zondag voor een gitzwarte avond voor Ajax. Het duel met FC Groningen werd zelfs definitief gestaakt en pas dinsdag uitgespeeld. Inmiddels is een gedeelte van de daders geïdentificeerd.

Het gaat volgens de club niet alleen om fans die vuurwerk hebben aangestoken. Er zijn ook supporters herkend die een nooddeur in het stadion hebben geforceerd. Volgens algemeen directeur Menno Geelen konden daardoor supporters zonder kaartjes voor de wedstrijd met vuurwerk de Johan Cruijff ArenA binnenkomen.

Ajax verwacht nog meer fans te identificeren. De club heeft volgens een woordvoerder nog geen aangifte gedaan. "We zijn in overleg met politie en het Openbaar Ministerie over de verdere aanpak en ondertussen loopt het onderzoek door", zegt hij.

De politie Amsterdam laat in een reactie weten dat er nog "volop onderzoek" wordt gedaan. De woordvoerder kon niet zeggen in welk stadium het onderzoek zich precies bevindt. "Er zijn nog geen aanhoudingen verricht", lichtte de woordvoerder toe.

Staking

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd zondag tot twee keer toe gestaakt doordat de harde supporterskern van de thuisploeg vuurwerk voor een overleden medesupporter afstak. Na de eerste lading vuurwerk werd het duel voor ongeveer veertig minuten stilgelegd, maar toen de spelers terug op het veld kwamen, ging het direct weer mis. Het duel wordt dinsdag vanaf 14.30 uur ingehaald.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.