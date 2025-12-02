Ajax en FC Groningen voetbalden zondag slechts vijf minuten, omdat de harde kern van de thuisploeg de wedstrijd tot twee keer toe liet staken met vuurwerk. Bij het restant in de lege Johan Cruijff ArenA verliep alles zonder problemen. De Amsterdammers waren dicht bij een negatief clubrecord, maar lieten een prima indruk achter en wonnen met 2-0. Daarmee komt de ploeg van Fred Grim op één punt van de derde plek.

FC Groningen begon overtuigend aan het restant van de wedstrijd, maar Ajax-doelman Vitezslav Jaros hield zijn ploeg op de been. Een schitterende combinatie van de bezoekers eindigde bij Groningen-aanvaller Thom van Bergen, maar zijn poging werd schitterend geblokt door de Tsjechische goalie. Hoewel er geen supporters welkom waren, leken ze wel van zich te laten horen. Er klonk een hele boel vuurwerk van buiten het stadion.

Het was echter de thuisploeg die in de 28e minuut de leiding nam dankzij een schitterend doelpunt van Mika Godts. De Belgische aanvaller, die dit seizoen tot de weinige hoogtepunten behoort, maakte opnieuw indruk. Na een slimme dieptepass kapte hij zijn tegenstander behendig uit en schoof de bal met veel precisie langs de uitstormende doelman Etienne Vaessen.

Mika Godts zet Ajax in lege ArenA op voorsprong 🇧🇪🏟️#ajagro pic.twitter.com/zHv9L2iLum — ESPN NL (@ESPNnl) December 2, 2025

Aaron Bouwman verdubbelt voorsprong

In de tweede helft toonde Ajax zich uiterst efficiënt. Onder leiding van Grim creëerde de ploeg ogenschijnlijk weinig kansen, maar wist toch de voorsprong te vergroten naar 2-0. Het was de achttienjarige Aaron Bouwman die op indrukwekkende wijze de marge verdubbelde. De talentvolle verdediger werkte een hoekschop bij de eerste paal fraai binnen. Daar bleef het uiteindelijk bij.

Aaron Bouwman met zijn eerste voor Ajax! ⚽️#ajagro pic.twitter.com/p59AwPqKyl — ESPN NL (@ESPNnl) December 2, 2025

Opmerkelijk incident

Tijdens de eerste helft van het restant van Ajax tegen FC Groningen was een opmerkelijke woordenwisseling duidelijk te horen. Omdat de wedstrijd wordt gespeeld in een lege Johan Cruijff ArenA, zijn de gesprekken op het veld goed verstaanbaar.

Negatief clubrecord voorkomen

Ajax voorkwam daarmee in een leeg stadion dat het een negatief clubrecord vestigde. De ploeg van interim-coach Fred Grim verloor achtereenvolgens van Galatasaray, FC Utrecht, Excelsior en Benfica. Sinds de start van het profvoetbal in 1954 heeft de club nog nooit vijf officiële wedstrijden op rij verloren. Ajax kende eerder slechts drie keer een negatieve reeks van vier nederlagen, in 1964, 1980 en twee jaar geleden. Telkens wist de club die reeks daarna te doorbreken, dit jaar ook.

Stadion bijna helemaal leeg

De tribunes bleven in tegenstelling tot zondag wel helemaal leeg. Voor een ongeneeslijk zieke Ajax-supporter, wiens laatste wens het was om nog een keer een wedstrijd van zijn club bij te wonen, was een uitzondering gemaakt. Zijn situatie was echter verslechterd, waardoor hij er tóch niet bij was. Ajax-icoon Sjaak Swart (87) mocht wél aanwezig zijn. Hij had een mooi plekje uitgezocht op de hoofdtribune.

Straf voor Ajax-fans

Hoewel de KNVB nog geen straf heeft uitgedeeld aan Ajax besloot de club zelf wel alvast om in te grijpen. De volgende thuiswedstrijd is op zondag 14 december tegen aartsrivaal Feyenoord en dan blijft de zijde waar de F-side normaal gesproken zit leeg.

Ajax heeft nadat een eerdere Klassieker definitief werd gestaakt door het gooien van vuurwerk wel nog een voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder publiek staan bij de KNVB. Mogelijk blijft het stadion tegen Feyenoord dus helemaal leeg, maar dat hangt er vanaf wanneer de bond een uitspraak doet.

