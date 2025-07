Ajax heeft de langverwachte transfer van Joeri Heerkens officieel bekend gemaakt. De recordkampioen was al weken bezig met de komst van keeper Joeri Heerkens, maar maandag zette hij pas zijn krabbel onder het contract. Hij komt over van Sparta Praag en tekent in Amsterdam tot medio 2030.

De 19-jarige Heerkens blonk op het EK onder 19 deze zomer uit voor Nederland. Hij hield zijn doel een aantal keer uitstekend schoon en mede dankzij hem werden de Nederlandse talenten Europees kampioen. Heerkens hoeft bij Ajax nu nog niet op speeltijd in het eerste te rekenen, want hij wordt gezien als iemand voor de toekomst. De van Liverpool gehuurde Vitezslav Jaros is eerste doelman, Remko Pasveer de tweede keeper. Onder hun vleugels wordt Heerkens klaargestoomd voor het grote werk.

'Blij dat hij voor ons heeft gekozen'

Technisch directeur Alex Kroes is in z'n nopjes met de transfer. "We zijn blij dat Joeri Heerkens voor Ajax heeft gekozen. Joeri is een talentvolle jonge keeper met alles in huis wat je op die positie nodig hebt: lengte, reflexen, rust, focus én de juiste mentaliteit. Hij toont toewijding en een enorme drive om beter te worden. We geloven dat hij zich bij Ajax uitstekend kan ontwikkelen en hebben er vertrouwen in dat hij op termijn kan doorgroeien naar de positie van eerste keeper", zegt hij bij de aankondiging van Heerkens.

In Tsjechië geboren en Oranje Leeuwin als moeder

Heerkens keepte bij Sparta Praag in Tsjechië en was zelfs jeugdinternational van het land. Maar recent maakte hij de keuze om voor Nederland uit te komen. Zijn ouders runnen al sinds voor zijn geboorte een camping in Tsjechië en Heerkens werd daar zelfs geboren. Zijn moeder Natasja van Ingen is zesvoudig international bij de Oranje Leeuwinnen en dus komt zijn voetbaltalent niet van een vreemde.

'Hij laat zich gelden'

Op het EK onder 19 afgelopen zomer speelde Heerkens met een toekomstig ploeggenoot in de vorm van Dies Janse. De verdediger van Ajax is onder de indruk van de jonge doelman. "Hij houdt gewoon veel ballen tegen. Iemand die zich ook niet stilhoudt en op zijn lijn blijft staan, maar hij komt uit en laat zich gelden. Ik lag bij het EK bij hem op de kamer. Als hij een keer op zijn bed lag, was het een wonder. Hij was constant bezig met zijn lichaam. Het is verder een rustige jongen", typeert Janse zijn nieuwe teammaat Heerkens op de website van Ajax.