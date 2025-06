Oranje onder 19 heeft voor het eerst in de geschiedenis het EK gewonnen. Na een overtuigend toernooi werd in de finale afgerekend met Spanje: 1-0. Daarmee won de ploeg van bondscoach Peter van der Veen alle wedstrijden dit toernooi.

Bondscoach Van der Veen zag zijn ploeg de afgelopen vier wedstrijden telkens overtuigend winnen en had daarom geen enkele reden om aanpassingen te doen in zijn basisopstelling. Ajax-target Joeri Heerkens (Sparta Praag) stond dus weer in de goal, aanvoerder en Feyenoord-verdediger Givairo Read op rechtsback en natuurlijk Kees Smit op het middenveld.

De spelmaker van AZ was in de afgelopen vier wedstrijden telkens trefzeker en dus waren alle ogen op hem gericht. Maar bij de leeftijdsgenoten uit Spanje - die de titel al liefst negen keer pakten - wisten ze dat natuurlijk ook: Smit werd zoveel mogelijk geneutraliseerd.

Daar is de openingstreffer

Spanje was in de eerste helft een slag beter, maar kwam niet tot scoren. In de tweede helft kreeg Oranje onder 19 - dat de Europese titel nog nooit won - de betere kansen. Dat leverde in de 63e minuut ook de openingstreffer op. Aanvoerder Read ontving de bal aan de rechterkant, trok naar binnen en wilde vanaf de achterlijn voorgeven. De Spaanse keeper Raul Jimenez dacht de bal te kunnen stoppen, maar tikte 'm in eigen doel: 1-0.

Late wissels

De Spanjaarden wisselden flink door om wat te forceren, maar Van der Veen bracht in de 78e minuut pas zijn eerste reservespeler in. AZ-middenvelder Kasper Boogaard kwam in het veld voor Tygo Land (PSV).

De Nederlandse ploeg was het hele toernooi enorm overtuigend. In de groepsfase werd afgerekend met Duitsland (3-0), Noorwegen (2-0) en Engeland (4-2), om vervolgens in de halve finale met 3-1 van thuisploeg Roemenië te winnen.