Ajax hoort uitspraak in veelbesproken zaak om directeur Alex Kroes: 'Hij had nauwkeuriger moeten zijn'

Ajax en (titulair) directeur Alex Kroes kunnen opgelucht ademhalen. Hij wordt niet gestraft voor handelen met voorkennis, een zaak die vorig jaar rond zijn aanstelling als algemeen directeur speelde.

Terug naar vorig seizoen. Het kwakkelende Ajax had baat bij een heldere structuur. Kroes volgde Jan van Halst op als algemeen directeur, nadat hij als interim naar voren was geschoven na het vertrek van Edwin van der Sar. Maar in de week dat Kroes zou beginnen, werd bekend dat hij aandelen van Ajax had gekocht. Het zorgde dat de puinzooi alleen maar groter werd in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax concludeerde dat het ging om handel met voorkennis, waardoor ze Kroes op non-actief stelden. Via een omweg kwam hij alsnog in de directie terecht, maar dan als titulair technisch directeur. Wel deed de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek naar Kroes' aankopen op de aandelenmarkt.

Waarschuwing

'De AFM stelde vast dat Kroes met voorwetenschap heeft gehandeld en gaf Kroes hiervoor een waarschuwing. De huidige technisch directeur van Ajax had, zo oordeelde de AFM, in de zomer van 2023 nauwkeuriger moeten zijn in het naleven van de wetten en regels omtrent voorwetenschap', schrijft Ajax in een persbericht.

'Ajax en Kroes hechten er veel waarde aan dat beide onderzoeken zijn afgerond en beschouwen beide zaken na de gesprekken bij de AFM als afgedaan.' De AFM verwacht wel dat Ajax de handelswijze bij het omgaan met voorwetenschap aanscherpt. De koploper van de Eredivisie heeft de processen naar eigen zeggen inmiddels verbeterd.

