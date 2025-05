Ajax en PSV strijden om de landstitel: dit zijn de scenario's op de slotdag van de Eredivisie

Ajax leek weken hard op weg naar de landstitel, maar na een paar krankzinnige weken is de de Eredivisie op zijn kop gezet. Met nog één speelronde te gaan ligt PSV op pole position om toch landskampioen te worden. Dit zijn de scenario's voor de slotdag.

Ajax had nog niet zo lang geleden een voorsprong van negen punten op PSV, maar die was na de 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht, het 1-1 gelijkspel tegen Sparta en het 3-0 verlies tegen NEC bijna helemaal verdwenen. De Amsterdammers habben inmiddels nog maar één punt voorsprong met nog twee duels te gaan. De voorlaatste wedstrijd, uit bij Groningen, eindigde door een tegengoal diep in de blessuretijd in een drama. Ajax raakte de koppositie kwijt: 2-2.

PSV heeft alle kaarten in handen op slotdag in strijd om titel met Ajax, check hier alle uitslagen in de Eredivisie Een krankzinnig einde in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie. PSV had geen kind aan Heracles Almelo (4-1) en zag Ajax de koppositie weggeven door in de allerlaatste minuut nog gelijk te spelen tegen FC Groningen (2-2). De strijd om de titel in de Eredivisie wordt om die reden beslist op de allerlaatste speelronde.

Wat zijn de scenario's?

PSV heeft op de slotdag één punt voorsprong ten opzichte van Ajax. De Eindhovenaren wonnen namelijk op de voorlaatste speeldag met 4-1 van Heracles en zagen de Amsterdammers dus punten verspelen. Daardoor boog de ploeg van Peter Bosz de achterstand van één punt om in een voorsprong van één punt, tot vreugde van alles en iedereen in het Philips Stadion.

Scenario 1: PSV wordt kampioen

Eenvoudiger kun je het niet hebben: als PSV zondag wint bij Sparta, is het kampioen. Daarnaast heeft het ook een beter doelsaldo dan de Amsterdammers, dus mochten ze verliezen en Ajax speelt gelijk tegen Twente gaat de schaal ook naar Brabant.

FC Groningen - Ajax eindigt in flinke knokpartij: emoties lopen hoog op bij gefrusteerde spelers Ajax heeft woensdagavond zeer waarschijnlijk de kans op de landstitel verspeeld. Bij FC Groningen incasseerde het diep in de blessuretijd de 2-2 en daardoor is PSV met nog één duel te gaan de nieuwe koploper. De emoties liepen vervolgens hoog op en spelers van beide ploegen gingen elkaar te lijf.

Scenario 2: Ajax wordt toch kampioen

Het leek een abc'tje, maar Ajax moet hopen op een fout van PSV in Rotterdam. Alleen bij puntenverlies maakt Ajax nog kans op de titel. De Ajacieden moeten thuis tegen FC Twente hoe dan ook winnen en hopen op een wonder van Sparta.

