'Ajax is akkoord en heeft jarenlang contract klaarliggen voor coach Francesco Farioli'

Ajax is heel dicht bij de komst van hoofdtrainer Fancesco Farioli. De 35-jarige Italiaan is er volgens De Telegraaf 'in hoofdlijnen' akkoord met Ajax en lijkt dus vanaf de zomer in Amsterdam te werken. Dan moet Ajax er nog wel uitkomen met zijn huidige club OGC Nice.

Farioli heeft namelijk nog een contract tot de zomer van 2025 in Frankrijk, waar hij met Nice vijfde staat in de Ligue 1. Als dat lukt, dan tekent de Italiaan volgens De Telegraaf een contract voor drie jaar bij Ajax.

Ajax-leiding wil het risico nemen

Het is een onbekende naam voor veel Nederlanders, maar in Amsterdam zijn ze overtuigd van de Italiaan. De club bestudeerde volgens de krant tientallen trainingen en bekijk onder meer hoe hij zijn ploegen laat druk zetten en opbouwen.

Farioli heeft weinig ervaring: hij is pas sinds maart 2021 hoofdtrainer. Hij begon zijn carrière in Turkije bij Karagümrük (27 wedstrijden) en Alanyaspor (48 wedstrijden) en maakte pas in de zomer van 2023 zijn debuut bij een echt grote Europese competitie. In de Ligue 1 is hij dit seizoen de leider van OGC Nice, dat afgegleden was in Frankrijk. Farioli hielp de Zuid-Franse club naar de huidige plek vijf.

Johan Derksen waarschuwt Ajax voor nieuwe trainer: 'Ik zou het heel dom vinden' De kans wordt steeds groter dat Francesco Farioli van OGC Nice de nieuwe hoofdtrainer van Ajax wordt. De 35-jarige Italiaan is de topkandidaat in Amsterdam na het afhaken van Graham Porter, maar Johan Derksen is zeker niet overtuigd van de jonge trainer.

Twijfels in Nederland

Meerdere voetbalprominenten hebben hun twijfels over Farioli. Johan Derksen sprak die maandagavond tijdens Vandaag Inside nog eens openlijk uit, "Als Ajax slim is en als Alex Kroes slim is, dan beginnen ze nooit aan die keeperstrainer van 35 uit Frankrijk." Hij ziet liever Ten Hag terugkeren, maar de komst van Farioli naar Ajax lijkt nu enorm dichtbij.