Johan Derksen waarschuwt Ajax voor nieuwe trainer: 'Ik zou het heel dom vinden'

De kans wordt steeds groter dat Francesco Farioli van OGC Nice de nieuwe hoofdtrainer van Ajax wordt. De 35-jarige Italiaan is de topkandidaat in Amsterdam na het afhaken van Graham Porter, maar Johan Derksen is zeker niet overtuigd van de jonge trainer.

Dat blijkt tijdens de uitzending van Vandaag Inside, waar Derksen de vloer aanveegt met Farioli. "Als Ajax slim is en als Alex Kroes slim is, dan beginnen ze nooit aan die keeperstrainer van 35 uit Frankrijk hè." Derksen denkt een veel betere optie te hebben: "Even wachten, Ten Hag komt eraan. Dan heb je geen risico."

Tafelgast Valentijn Driessen geeft aan dat de komst van Farioli bijna rond is, snel bekend wordt gemaakt en dat Ajax wil doorpakken voor volgend seizoen. Daar begrijp Derksen niets van. "Zij willen door, maar je gaat toch niet de verkeerde trainer aanstellen? Zo'n man die niets van de Ajax-cultuur weet. Ik zou het heel dom vinden", besluit Derksen.

Wie is Farioli?

Ajax-target Farioli heeft weinig ervaring: hij is pas sinds maart 2021 hoofdtrainer. Hij begon zijn carrière in Turkije bij Karagümrük (27 wedstrijden) en Alanyaspor (48 wedstrijden) en maakte pas in de zomer van 2023 zijn debuut bij een echt grote Europese competitie. In de Ligue 1 is hij dit seizoen de leider van OGC Nice, dat afgegleden was in Frankrijk. Farioli hielp de Zuid-Franse club naar de huidige plek vijf.

Sinds eind april is de Italiaan in beeld bij Ajax, dat eerder al veel gesprekken voerde met voormalig Chelsea-manager Graham Potter. Hij kwam er niet uit met Ajax, waardoor Farioli de enige overgebleven kandidaat lijkt. Hij moet de opvolger worden van John van 't Schip, die na dit seizoen niet als trainer verder gaat bij de nummer vijf van de Eredivisie.