Ajax kan volgende trainer van lijst afstrepen: beoogde opvolger Farioli tekent contractverlenging

Michael Reiziger heeft zijn contract bij Jong Oranje tot 2027 verlengd. In eerste instantie zou de trainer tot het EK doorgaan, maar hij krijgt het vertrouwen om ook na dat toernooi door te gaan. Voor Ajax is dit wel slecht nieuws.

Reiziger werd in 2023 aangesteld als opvolger van Erwin van de Looi als trainer van Jong Oranje. Op het EK 2024 was de oud-verdediger ook nog assistent van Ronald Koeman bij het grote Oranje. Reiziger gaat van 11 juni tot en met 28 juni aan de slag bij zijn eerste eindtoernooi als trainer van Jong Oranje. Op het EK in Slowakije gaat de ploeg proberen een goed resultaat te halen. Door zijn contractverlenging blijft hij ook bij Jong Oranje tot het EK in 2027 dat plaatsvindt in Albanië.

In een statement van de KNVB laat Reiziger ook weten dat hij blij is met de verlenging. "Ik ben super blij met deze verlenging en de waardering die hieruit spreekt. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij de KNVB. Het is een goede organisatie om te werken, je werkt met absolute topkwaliteit in Nederland. Ik ben ook blij dat we dit kunnen aankondigen nog voor het EK begint, waardoor de focus nu volledig op het toernooi kan."

Ook directeur topvoetbal van de KNVB Nigel de Jong is blij met de verlenging. "Hij heeft zich de afgelopen twee jaar als hoofdcoach van Jong Oranje uitstekend ontwikkeld, wat heeft geresulteerd in een mooie reeks aan wedstrijden tot aan kwalificatie voor het aankomende EK 2025. In gezamenlijk overleg met Michael zijn wij overtuigd dat met deze verlenging zijn kwaliteiten als coach nog verder zullen verbeteren."

Ajax

Voor Ajax is de verlenging van Reiziger wel een domper. De coach zou in beeld zijn geweest om Francesco Farioli op te volgen bij de Amsterdammers. Samen met Erik ten Hag en Paul Simonis was Reiziger de belangrijkste kandidaat voor de positie bij zijn oude club. Echter heeft Ten Hag getekend bij Bayer Leverkusen, heeft Simonis zijn contract bij Go Ahead Eagles verlengd en lijkt Reiziger door de contractverlenging ook niet beschikbaar.