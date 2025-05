Officieel: Erik ten Hag laat Ajax links liggen en wordt gepresenteerd bij nieuwe club

Erik ten Hag is de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. De coach wijst Ajax daarmee definitief af en keert als trainer terug in Duitsland. Ten Hag tekent een contract voor twee jaar.

Na het vertrek van Francesco Farioli werd Ten Hag als een belangrijke kandiaat gelinkt aan Ajax. Alex Kroes zou met hem hebben gesproken, maar de oud-trainer kiest dus niet voor een terugkeer. Bij Bayer Leverkusen wordt Ten Hag de opvolger van Xabi Alonso, die naar Real Madrid vertrok. Leverkusen eindigde afgelopen seizoen tweede in de Duitse Bundesliga, waardoor de Nederlandse trainer met zijn club de Champions League in mag.

Welcome to Bayer 04 Leverkusen, Erik ten Hag! 👊⚫️🔴 pic.twitter.com/Nj2ErK6Wsx — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 26, 2025

Nadat Ten Hag halverwege het seizoen werd ontslagen door Manchester United zat hij enkele maanden zonder club. Hij is blij dat hij nu terug kan keren bij een grote club. "Bayer Leverkusen is één van de beste clubs in Duitsland en behoort ook tot de Europese top. Ik was erg onder de indruk van de gesprekken met de clubleiding. Ik ben naar Leverkusen gekomen om de ambities na te jagen die de afgelopen jaren zijn gegroeid."

Leverkusen had naast Ten Hag nog een aantal andere kandidaten in beeld. In een eerder stadium werd onder andere oud-PSV-coach Roger Schmidt genoemd, maar dat werd nooit concreet. Vervolgens kwam Cesc Fabregas in beeld, maar de Spanjaard besloot bij Como te blijven en zijn oud-ploeggenoot Alonso niet op te volgen. Gedurende het zoekproces was Ten Hag constant in beeld en hij is uiteindelijk wel door de gesprekken gekomen.

Voor Ten Hag is Duitsland geen onbekend terrein. De oefenmeester had eerder het tweede elftal van Bayern München onder zijn hoede. Leverkusen is daarnaast ook gewend om met Nederlandse trainers te werken. Peter Bosz was van 2018 tot 2021 trainer van Die Werkself.

Leverkusen eindigde afgelopen seizoen tweede in de Bundesliga achter kampioen Bayern München. Vorig seizoen kende de ploeg onder Alonso het succesvolste jaar uit de clubgeschiedenis. Leverkusen pakte de titel en de DFB-Pokal. Ten Hag moet het volgend seizoen wel stellen zonder een aantal sterkhouders. Jonathan Tah vertrekt naar Bayern München, Jeremie Frimpong en Florian Wirtz vertrekken allebei waarschijnlijk naar Liverpool.

