Ajax heeft de opvolger van Alex Kroes binnen. De Amsterdammers hebben een mondeling akkoord met Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur, meldt de club op sociale media.

Cruijff is zeker geen onbekende naam: hij is de zoon van de legende Johan Cruijff, naar wie het stadion van Ajax is vernoemd. De inmiddels 51-jarige Jordi speelde ook in de jeugd van de recordkampioen, maar vertrok met zijn vader naar FC Barcelona. Vervolgens werd de achtvoudig international van het Nederlands elftal aan Manchester United verkocht.

Momenteel is Cruijff de technisch adviseur van Indonesië, waar Patrick Kluivert tot voor kort de bondscoach was. Het Nederlands getinte elftal liep kwalificatie voor het WK 2026 mis, waarna Kluivert werd ontslagen. Cruijff werkte hiervoor bij FC Barcelona als technisch adviseur en sportief directeur. Eerder was hij ook trainer van Ecuador, Maccabi Tel Aviv en twee Chinese teams.

Alex Kroes

Kroes stelde deze zomer John Heitinga aan als nieuwe trainer van Ajax. De huidige technisch directeur bleef lange tijd achter de coach staan, maar moest na meerdere slechte resultaten tóch toegeven. Kroes ontsloeg Heitinga, maar gaf daarbij aan zelf ook zijn positie op te willen geven. De rest van het bestuur vroeg hem aan te blijven tot zij een nieuwe technisch directeur hadden gevonden.

Dat lijkt met Cruijff nu gelukt. Hij tekent een contract tot medio 2028, weet De Telegraaf. De krant schrijft dat Marijn Beuker en Menno Geelen namens Ajax in Barcelona zijn om met Cruijff en zijn manager de laatste plooien glad te strijken. Ajax meldt zelf op sociale media dat hij waarschijnlijk begin februari gaat beginnen. Daarmee wacht hij dus één transferperiode af.

