Ajax heeft net na Kerstmis een opmerkelijke video op de clubkanalen geplaatst. De voetbalclub toonde een video met daarbij spelers Wout Weghorst en Davy Klaassen, maar ook topdarters Gerwyn Price en Ross Smith. De Nederlanders gingen een lastige uitdaging aan.

Ze mochten immers een potje darten tegen Price en Smith. En dat zijn niet de minsten. Price is een voormalig wereldkampioen, terwijl Smith de Europese titel in zijn prijzenkast heeft staan. Beiden zijn inmiddels trouwens niet meer actief op het huidige WK darts. Price verloor daar kansloos van Wesley Plaisier, Smith ging onderuit tegen Andrea Harrysson.

Grap van Davy Klaassen

In de video die maanden geleden is opgenomen speelt Weghorst samen met Smith en moet Klaassen samen Price het andere duo zien te kloppen. De middenvelder krijgt de lachers meteen op de hand als hij grapt dat hij een koptelefoon op wil doen. Price deed dat immers een keer op het WK.

De eerste leg ging naar het duo Smith en Weghorst. En dat gold ook, met overmacht, voor leg twee. Het duo had nog maar een leg nodig, maar plots kwamen Klaassen en Price nog even terug. In de vierde leg was het uiteindelijk Weghorst die de beslissende pijl in de dubbel gooide en zo samen met Smith het AFC Ajax Darts Toernooi 2025 op zijn naam schreef.

En dat niet alleen, want Weghorst (met Wunder Wutru op zijn shirt) kreeg nog complimenten van zijn kompaan. "Echt heel goed", was Smiths mening over het gooien van Weghorst. "Hij gooide zo recht, zelfs als hij mis gooide scheelde het niet veel." Klaassen en Price waren wat minder te spreken over hun spel. "We hadden een slechte dag, laten we het daar op houden", stelt Klaassen. Om lachend aan toe te voegen. "Er stond ook een windje."

Momenteel kampt Weghorst met een blessure. Hij raakte uit bij Fortuna eerder deze maand geblesseerd. Klaassen is momenteel aanvoerder van Ajax, dat sinds het vertek van John Heitinga onder Fred Grim weer wat opkrabbelt in de Eredivisie na een beroerde start van het seizoen.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.