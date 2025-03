Dit is wanneer Ajax kampioen kan worden na cruciale zege in topper tegen PSV

Ajax boekte zondag in Eindhoven een cruciale zege in de strijd om de landstitel. Op bezoek bij concurrent PSV werd met 2-0 gewonnen in de Eredivisie en dus lijkt de titel definitief naar Amsterdam te gaan, maar wanneer kan Ajax nu eigenlijk kampioen gaan worden?

Ajax had voorafgaand aan de clash met PSV zes punten voorsprong en aangezien er na de onderlinge ontmoeting nog maar zeven speelrondes te gaan zijn, moest de ploeg uit Eindhoven winnen om de titelstrijd levend te houden. De fans in het Philips Stadion gingen er dus eens goed voor zitten, maar Ajax liet precies zien waarom het de koploper is. De ploeg van Francesco Farioli gaf nauwelijks iets weg en sloeg zelf via Davy Klaassen en Bertrand Traoré keihard toe.De

'Meesterlijk' Ajax kan champagne koud zetten na keiharde klap voor zwalkend PSV Ajax heeft zondagmiddag een voorschot genomen op het kampioenschap in de Eredivisie. De koploper won met 2-0 op bezoek bij nummer twee PSV. Door een tactisch meesterplan van trainer Francesco Farioli is het gat nu liefst negen punten, met nog zeven wedstrijden te gaan.

De voorsprong van koploper Ajax op nummer 2 PSV is daarmee gegroeid tot liefst negen punten. Met nog zeven duels te spelen, lijkt het er dus sterk op dat de titel naar Amsterdam gaat. De fans van Ajax mogen zich langzaam op gaan maken voor het 37ste landskampioenschap in de clubgeschiedenis, maar het is alleen nog even de vraag wanneer het feest kan losbarsten.

Wanneer kan Ajax kampioen worden?

Ajax heeft op dit moment negen punten voorsprong op PSV en als het gat zo blijft dan kan Ajax op zondag 11 mei kampioen worden in de thuiswedstrijd tegen NEC. Die wedstrijd in speelronde 32 begint om 16.45 uur. Na het duel met de ploeg uit Nijmegen zijn er nog maar twee wedstrijden te spelen en daarin kan PSV uiteraard niet meer negen punten inlopen.

Kampioen worden in eigen huis is natuurlijk de droom van de meeste supporters, maar zelfs als Ajax in de komende weken uitloopt dan kan dat alsnog gebeuren. Voor de wedstrijd met NEC staat er op zondag 27 april namelijk een thuisduel tegen Sparta Rotterdam op het programma.

Dat is misschien wel de gedroomde kampioenswedstrijd van de Amsterdammers, want die ploeg wordt gecoacht Maurice Steijn. Die was vorig seizoen nog trainer bij Ajax, maar werd al snel ontslagen tijdens het absolute rampseizoen van de club.

