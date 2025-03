Noa Lang vreest voor tweede plek met PSV: 'Eigen schuld dikke bult'

PSV verloor zondag in eigen huis met 0-2 van koploper Ajax en daarmee lijkt titelprolongatie volledig van de baan. Na afloop verschenen de spelers van de club uit Eindhoven teleurgesteld bij de pers. Zo ook Noa Lang, die geen blad voor de mond hield.

De buitenspeler van PSV was zichtbaar teleurgesteld voor de camera's van ESPN. Lang hield zich dan ook niet in na vragen over de titelstrijd in de Eredivisie. "Eigen schuld dikke bult. Of het klaar is? Ja. Ik ben gewoon realistisch, klaar. Blijkbaar konden we de druk niet aan, ofzo."

Tweede plaats

Eerder dit seizoen was Ajax ook al te sterk voor PSV en dat is Lang niet vergeten. "We hebben twee keer verloren van Ajax, dan zijn ze beter dan wij. Wij moeten niet meer over het kampioenschap praten en ons focussen op de tweede plek. We moeten het seizoen zo goed mogelijk afsluiten. Ik besef het maar al te goed, hoor. Er zal een tandje bij moeten, anders word je straks nog derde ook.

Aanvoerder Luuk de Jong sprak na afloop soortgelijke woorden als zijn teamgenoot. "Wij moeten ons nu focussen op de tweede plek. Negen punten lijkt me te veel. Volgens mij is het nog nooit voorgekomen dat een verschil van negen punten met nog zeven wedstrijden te gaan overbrugd is."

Geen Amsterdamse bluf?

Toch zijn ze bij Ajax er nog niet zeker van. Althans, trainer Francesco Farioli durft dat nog niet uit te spreken. De Italiaanse trainer let altijd goed op zijn woorden wanneer het om het kampioenschap gaat, maar zelfs na de zege op PSV wilde hij er weinig over kwijt.

Hoewel Farioli er misschien nog niet aan wil geloven, kunnen de fans van Ajax de agenda erbij pakken wat betreft het kampioenschap. Met nog zeven wedstrijden te gaan lijkt het erop dat de Amsterdammers met de schaal zullen staan na 34 wedstrijden. Dat zo erg knap zijn, gezien de afgelopen turbulente jaren in de hoofdstad.

