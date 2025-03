Francesco Farioli krijgt opnieuw vraag over de titel na PSV - Ajax: 'Dat is het enige wat ik je geef'

Francesco Farioli genoot met volle teugen van zijn spelers bij de zege van Ajax op PSV (0-2 in Eindhoven). Door de overwinning staan de Amsterdammers liefst negen punten voor en kan het landskampioenschap ze bijna niet meer ontgaan.

Farioli wilde absoluut niet over een eventuele titel praten de afgelopen maanden. Een plek in de top twee en dus Champions League, dat was het doel voor dit seizoen. Hoe slinks de vraag van de journalist ook was, de Italiaanse trainer hield zich op de persconferenties en interviews vast aan de doelstelling die hij voor dit seizoen kreeg.

En nu dan, na de overwinning op PSV? De voorsprong van de Amsterdamse koploper op de nummer twee is nu negen punten, met nog maar zeven wedstrijden te gaan. Farioli verscheen voor de camera's van ESPN, waar werd beweerd dat de coach voor de wedstrijd zei dat er bij een zege wel over de titel kan worden gepraat. "Nee, dat zei ik niet."

Spelletje van Farioli

"We hebben 67 punten en we moeten vooruit", zei de trainer met een grote glimlach. Ondertussen speelt hij het spelletje graag mee. "We kunnen er nog 21 halen. Dat we twee keer van Feyenoord en PSV wonnen is een groot succes voor deze spelers. Dat is het enige wat ik je vandaag geef", sluit Farioli met een knipoog af.

Hij richt zich ook op de wedstrijd. "We hadden goede momenten met de bal. En hadden de aanvallen van PSV goed onder controle. We hebben gewacht op onze momenten en hebben de wedstrijd in het slot gegooid toen het nodig was."

Wederom zijn er de complimenten voor zijn spelers. "Je ziet hoe de spelers duels in gaan, dat ze zichzelf voor schoten gooien om een doelpunt te voorkomen. Iedereen verdient het om genoemd te worden. We staan hier door de collectieve inzet."

