Ajax is de afgelopen jaren steeds verder afgegleden en heeft de status van een gevallen topclub gekregen. De club bevindt zich op een cruciaal kruispunt, met een duidelijke keuze: doorgaan in de huidige middelmatigheid of opnieuw bouwen aan een stevig fundament dat recht doet aan het Ajax-DNA. Dat begint met binnenhalen van twee grote namen: Jordi Cruijff en Wesley Sneijder.

Ajax is in gesprek met Jordi Cruijff om de rol van technisch directeur op zich te nemen. Maar wat deze mogelijke aanstelling echt interessant maakt, is het idee om Wesley Sneijder aan te nemen in een ondersteunende technische rol. Een duo dat de perfecte combinatie vormt van ervaring, netwerk en charisma.

Perfect duo

De mensen die momenteel aan de knoppen zitten bij Ajax hebben weinig tot geen voetbalkennis. De leegte die ontstond na het vertrek van mensen als Edwin van der Sar, Marc Overmars en Erik ten Hag is nooit opgevuld. Juist daarom is het nu tijd voor een radicale verandering. Cruijff en Sneijder brengen alles mee wat de club nodig heeft. Beiden hebben een immens netwerk, korte lijntjes met internationale topclubs dankzij hun verleden en kennis van hetgeen wat nodig is om de status van een gevallen topclub weer om te draaien.

De zoon van de legendarische Johan Cruijff heeft zijn sporen verdiend, zowel op het veld als in bestuurlijke functies bij clubs als FC Barcelona en Maccabi Tel Aviv. Sneijder is bovendien iemand met een sterke persoonlijkheid, die durft te zeggen waar het op staat. Hij heeft autoriteit en weet dat mensen naar hem luisteren. Zijn open sollicitatie naar een rol bij Ajax is een kans die de club met beide handen moet aangrijpen. Hij is een kind van de club en belichaamt de kernwaarden van Ajax. Zijn visie is helder: een groep mensen met de juiste intenties en een focus op het inschakelen van internationale netwerken de club weer op de kaart te zetten.

Vergelijking met Fluwelen Revolutie

De vergelijking met de Fluwelen Revolutie van Johan Cruijff in 2010 klinkt steeds vaker. Ook toen was Ajax afgedwaald van de principes die de club groot maakten: aanvallend voetbal, een sterke jeugdopleiding en leiderschap door voetballers. Johan zette de boel op scherp met een column, waarin hij stelde: "Dit is Ajax niet meer." Hij legde vervolgens de basis voor een heropleving die Ajax enkele jaren later naar de wereldtop bracht. Nu, vijftien jaar later, is de situatie niet veel anders. Ajax moet weer opnieuw beginnen, en de sleutel ligt opnieuw bij mensen met Ajax-DNA.

De directie van Ajax heeft nu de kans om de club weer op te bouwen tot wat het ooit was: een instituut dat wereldwijd respect afdwingt. Maar daarvoor is moed nodig. Moed om vol in te zetten op een duo dat de potentie heeft om Ajax nieuw leven in te blazen. De bal ligt bij Ajax: laat dit geen gemiste kans worden en kies voor het duo Jordi Cruijff en Wesley Sneijder.