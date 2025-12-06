De wedstrijd tussen Fortuna en Ajax stelt niet teleur. Fortuna kwam al vroeg op voorsprong tegen Ajax, maar zij draaiden dat in enkele minuten helemaal om. Vooral de minuten vlak vóór en ná rust en stonden garant voor spektakel, met ook veel schoppartijen. Zowel Fortuna als Ajax eindigden met tien man op het veld.

Vlak na het doelpunt van Owen Wijndal in de 51e minuut ging Justin Hubner over de schreef. Met een felle charge kreeg hij direct rood van de scheidsrechter, terwijl hij pas enkele minuten in het veld stond. Hij werd namelijk in de rust in het veld gebracht door Danny Buijs.

Domme rode kaart

Ajax, dat al met 3-1 voor stond op dat moment, dacht even te profiteren van die man meer, maar lang konden ze dat niet doen. Youri Baas maakte namelijk een overtreding op een onnodige plek op het veld. Links in de hoek van de eigen helft haalde hij zijn directe tegenstander neer. Baas had tien minuten daarvoor al geel gekregen en kreeg die kaart opnieuw. Ook hij moest er dus af met rood.

Krap bezet

Dat is ontzettend zuur voor Youri Baas, want daarmee is hij geschorst voor De Klassieker die volgend weekend op de planning staat. De centrale verdediger van Ajax bezorgt zijn trainer daarmee nog meer kopzorgen. Fred Grim zit namelijk al krap in de verdedigers, daarom moest hij de jeugdige Aaron Bouwman al twee keer een basisplaats geven. Hij kan haast zeker weten al rekenen op een basisplaats tegen Feyenoord.

Tel bij deze wedstrijd ook nog eens de felle tackle op Wout Weghorst op én de snelle doelpunten van Ajax en je krijgt een behoorlijk chaotische mix van verschillende zaken die zich afspelen deze wedstrijd. Een vermakelijk duel, dat nu in het voordeel van Ajax uitviel.

