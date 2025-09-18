Ajax liep tegen Inter tot twee keer toe in de val waar de Italiaanse topclub volgens Youri Regeer 'van leeft'. En dat frustreerde de middenvelder van de thuisploeg enorm. De Champions League-avond in Amsterdam doofde door de kansloze 2-0 nederlaag als een nachtkaars.

Regeer noemde de thuisnederlaag tegen Internazionale (0-2) in de Champions League "frustrerend". De middenvelder van Ajax doelde vooral op de manier waarop de treffers tot stand kwamen, allebei uit een hoekschop. "Inter leeft van dit soort momenten en voorzetten. We hebben dit uitvoerig besproken. We moeten hier snel van leren. Op dit niveau wordt dit afgestraft."

'Laat dit alsjeblieft geen thema worden'

Trainer John Heitinga was het met zijn speler eens. "Ik heb alleen het tweede doelpunt teruggezien. Dat mag niet gebeuren, dat moeten we beter doen. Je ziet hoe cruciaal dit soort momenten op dit niveau zijn. In de Champions League straffen ze dit gelijk af", aldus Heitinga, die ervoor kiest bij hoekschoppen geen speler bij de eerste en tweede paal neer te zetten. "Dat is de organisatie waarvoor wij kiezen, laat dit alsjeblieft geen thema worden. Het is ook gewoon de power en kracht van Inter."

PSV - Ajax

Met het oog op de topper van zondag tegen PSV in Eindhoven houdt Heitinga zich vast aan het eerste deel van de wedstrijd. "Ik denk dat we in de eerste helft hebben aangetoond dat we meekunnen. We haalden volgens mij een behoorlijk niveau. Tegen een ploeg als Inter moet alles in detail goed zijn. We gaan eerst deze nederlaag even verwerken, vanaf morgen gaat de blik op PSV."

Steven Berghuis

Steven Berghuis hoopt de uitwedstrijd van zondag tegen PSV te halen. De rechtervleugelaanvaller van Ajax miste dinsdag de confrontatie met Internazionale vanwege spierklachten. "Steven gaat donderdag het veld op. We bekijken zijn situatie van dag tot dag", aldus trainer Heitinga. Oliver Edvardsen verving Berghuis tegen Inter. De Noor speelde het hele duel.

