Voor het eerst in drie jaar klonk de Champions League-hymne weer door de speakers van de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers stonden door de tweede plek van vorig jaar, eindelijk weer bij het lijstje clubs die uitkomen op het hoogste Europese toernooi. Een feest werd het niet in de Johan Cruijff ArenA. Inter was met twee corners te sterk; het werd 2-0 voor de Italianen.

De Italianen, met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis, waren niet lekker aan de competitie gestart en hadden net een zware tik gekregen van Juventus. Voor Ajax gold: een gewaarschuwd mens voor twee. Zij zagen de dag ervoor PSV pijnlijk onderuit gaan tegen St Gilloise.

Typisch Inter

In het eerste kwartier kwam Ajax maar moeilijk tot aanvallen. Een schot van Anton Gaaei dat hoog over vloog, was het eerste moment dat de ArenA deed opveren. Inter liet Ajax lekker voetballen en besloot hun kans rustig af te wachten. En die zou komen.

Pas na een half uur ontvlamde de wedstrijd een beetje. Inter was gevaarlijk in de counter. Het was vooral oppassen wanneer Marcus Thuram aan de bal kwam. Hij had maar weinig ruimte nodig om te schieten en deed dat ook éénmaal. Jaros zou kansloos zijn, maar de bal ging net voorlangs.

Levensgrote kans Mika Godts

Daarna zorgde Thuram weer voor problemen. In een duel met Youri Baas draaide hij slim weg en werd hij vastgehouden door Ajacied. De scheidsrechter wees eerst naar de stip, maar zag later op het VAR-scherm dat Baas eerder al werd vastgehouden door Thuram.

Het gaf Ajax weer wat moed; even later had Mika Godts de 1-0 op zijn schoen. Eén op één met Sommer wachtte hij te lang waardoor hij zich verslikte. Hij schoot recht tegen de benen van de doelman. Het is geen paaltjesvoetbal, dus geen punt voor Ajax.

Dubbele domper

Maar Ajax kreeg nog voor rust de deksel op de neus: plaaggeest Thuram sloeg toe uit een corner. Hij liep vrij gemakkelijk weg van zijn man Davy Klaassen en kopte de bal bij de eerste paal tegen de touwen. Direct na rust voltrok zich hetzelfde scenario. Inter had een levensgrote kans, die nog gepareerd werd door Itakura. Maar de corner die daarop volgde werd wederom door Thuram binnen gekopt, die het duel van Klaassen én Itakura won.

Die tweede mokerslag kwam Ajax ook niet meer te boven, Inter werd alsmaar sterker en er moest aan damage control worden gedaan. Zo min mogelijk doelpunten incasseren. Nog éénmaal kwam het publiek van de banken. Kasper Dolberg maakte zijn rentree bij Ajax, wat door de fans erg gewaardeerd werd. Verder viel er weinig meer te beleven: Inter won met 2-0 van Ajax. De 11 benodigde punten zullen de Amsterdammers elders moeten sprokkelen.

