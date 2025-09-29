Ajax blijft maar worstelen met het voetbal en rijgt met moeite goede resultaten aan elkaar. Steven Berghuis is in aanloop naar het Champions League-duel met Marseille opvallend openhartig in zijn mening hoe het met zijn club gaat.

Berghuis miste de opening van de Champions League tegen Inter (2-0 nederlaag), maar is er in Frankrijk wel weer bij. Naar hem wordt gekeken als het gaat om creativiteit en leiding. Het bestuur van Ajax koos er afgelopen zomer voor op te focussen op financiële stabiliteit in plaats van te investeren in de selectie. Daar merken de fans veel van volgens Berghuis. "We zijn financieel weer gezond. Dat heeft consequenties op het veld”, zegt Berghuis in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Je had 'm in huis'

Hij zegt daarbij voormalig captain Jordan Henderson flink te missen. De Engelsman leverde de nodige ervaring en mentaliteit, maar werd afgelopen zomer de deur gewezen. Zijn salaris drukte teveel op de begroting en dus koos Ajax ervoor om hem naar Brentford te laten gaan. "Ik denk dat dat wel zichtbaar is. Het is natuurlijk moeilijk om een vervanger voor hem te vinden. Een speler van zijn kaliber, met zijn kwaliteiten, die haal je niet snel naar Ajax. En je had ‘m in huis, met nog een jaar contract.. Helaas”, baalt Berghuis openlijk van het gemis van zijn voormalig ploeggenoot.

'Waarheid onder de vier lampen'

Berghuis is kritisch, maar wil de schuld niet bij trainer John Heitinga leggen. Na de moeizaam gewonnen wedstrijd tegen NAC (2-1) afgelopen weekend, klonken er weer geluiden om Heitinga te ontslaan, maar niet bij de speler. "Dat individuele, het spelen op de man, daar wil ik helemaal van wegblijven. Dit is zo’n groot teamgebeuren. Er zijn zoveel mensen bij betrokken. Bij Ajax is er een ander verwachtingspatroon. Ik wil gewoon analyseren wat er tegen NAC fout ging en dat verbeteren. De waarheid ligt altijd onder die vier lampen.”

'Goede vriend' bij Marseille

Berghuis wil nu vooral leren van de fouten tegen NAC en die verbeteren tegen Marseille, waar hij in ex-ploeggenoot Geronimo Rulli 'een goede vriend' treft. "Ik sprak hem gisteren via FaceTime. Hij is een hele goede vriend. Ik mag hem echt graag. Hij is een heel goede keeper. Argentijnen staan altijd voor je team. De passie die ze hebben voor het voetbal, dat ze alles doen om te winnen, dat heeft ook naar Marseille gebracht, denk ik. Ik kijk ernaar uit om Rulli te zien.”