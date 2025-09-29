Ajax vond dat het nieuwe seizoen beter zonder dan met trainer Francesco Farioli kon worden begonnen. De Italiaanse succestrainer, die de club van de afgrond naar de Champions League loodste vorig jaar, bewijst nu bij zijn nieuwe club zijn gelijk en het ongelijk van Ajax.

Farioli liet bij Ajax weinig sprankelend voetbal zien, maar boekte wél resultaten. Met zijn onnavolgbare wisselbeleid kreeg hij veel kritiek, maar Ajax eindigde na een dramatisch seizoen 'gewoon' weer achter landskampioen PSV op plek twee in de Eredivisie. Hij wilde zelf graag verder bouwen met de Amsterdammers, maar de clubleiding koos liever voor iemand anders. In de hoop op meer sprankelend, aanvallend voetbal wat de kritische fans kon bekoren, werd gekozen voor de 'eigen' John Heitinga. Vooralsnog bewijst Farioli zelf bij zijn nieuwe club het ongelijk van de Nederlandse topclub.

Glorieus en foutloos koploper

Bij FC Porto kan Farioli inmiddels bizarre statistieken overleggen. Maandagavond werd de zevende opeenvolgende competitiewedstrijd gewonnen. FC Porto is daarmee nog foutloos in de Portugese competitie en dus met 21 punten uit zeven duels glorieus koploper. Ook in de Europa League werd FC Salzburg in Oostenrijk met 1-0 verslagen. Waar Heitinga met Ajax worstelt van duel naar duel en de kritiek alleen maar luider wordt, daar zit Farioli in een vergelijkbare competitie als de Eredivisie in een zetel.

Topper op komst

Uit bij Arouca werd maandagavond weer met dikke cijfers gewonnen. Ondanks een vroege rode kaart voor Martin Fernandes vlak na rust, werd het liefst 4-0 voor de ploeg van Farioli. Luuk de Jong deed nog altijd niet mee, want de ex-spits van PSV is nog altijd geblesseerd bij FC Porto. Komende week wordt een grote test voor Farioli. Eerst komt Rode Ster Belgrado op bezoek in het kader van de Europa League, maar daarna zijn zondag alle ogen gericht op de topper tegen Benfica. De rode club uit Lissabon, getraind door de kersvers aangestelde topcoach José Mourinho, staat nu nog vier punten achter op FC Porto in de competitie.

Farioli bij Ajax

Bij Ajax zullen ze zich achter de oren krabben bij het zien van de resultaten van Farioli. Onder Heitinga is het nog geen moment goed geweest en met een eveneens zwalkend PSV was er wellicht wat meer mogelijk geweest in de Eredivisie.