Wat Mexx Meerdink doet, wil hij ook. Als jonge Eredivisie-spits geselecteerd worden voor het grote Oranje. Toch moet Ajax-talent Don-Angelo Konadu zich komende interplandperiode eerst bewijzen bij Jong Oranje. Gelukkig wordt hij daar herenigd met zijn maatje én beste speler van het EK. ''Onze connectie zorgt voor veel assists, doelpunten en mooi voetbal.''

Konadu maakt sinds dit seizoen officieel deel uit van de A-selectie van Ajax. In de wedstrijd tegen NAC genoot de 19-jarige spits zelfs van een basisplek. Dat wil hij de komende interlandperiode ook bewerkstelligen bij Jong Oranje, zo vertelt Konadu in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Dat ga ik niet nog een keer doen'

In Zeist werd Konadu herenigd met veel ploeggenoten waar hij afgelopen zomer het EK onder 19 mee won in Roemenië. "Dat schept een band. We zijn nu hier samen voor een nieuw doel." Zelf maakte hij twee doelpunten op dat toernooi, waaronder een in de halve finale. Na de gewonnen finale werd de titel goed gevierd, zo vertelt de Amsterdamse spits. "Na het EK gingen we uit met z’n allen." Toch raadt Konadu niemand het nachtleven van Boekarest, de hoofdstad van Roemenië, aan. "Dat ga ik niet nog een keer doen."

'Blindelings'

De speler waar Konadu de beste connectie mee had, is nu ook weer opgeroepen voor Jong Oranje. De Ajacied kijkt er naar uit om weer met hem op het veld te staan. "Natuurlijk staat Kees (Smit, red) weer om mij heen. We hebben nog steeds die connectie."

Smit kroonde zichzelf als topscorer van het EK onder 19 en werd uitgeroepen als beste speler van het toernooi. "Blindelings'', zo omschrijft Konadu zijn band met de talentvolle middenvelder van AZ. En hoe zich dat vertaalt in het veld? "Veel assists, doelpunten en mooi voetbal."

'Doelpunten maken'

Dat komt goed uit, want Konadu is duidelijk over zijn grote doel voor komende week: "Doelpunten maken". De tegenstanders waar hij dat tegen moet gaan doen, zijn Bosnië en Litouwen. De Nederlandse talenten nemen het tegen die landen op in de EK-kwalificatie. Konadu ziet in die tegenstanders een mooie kans om zijn doel te behalen. "Je weet dat je in zulke wedstrijden gewoon doelpunten moet maken."

De ploeg van Michael Reiziger heeft iets recht te zetten na de volgens Konadu valse start tegen Israël (2-2) in september. "Natuurlijk moet je die wedstrijd ook winnen."