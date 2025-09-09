Nog geen twee maanden na het mislukte EK onder 21 jaar trapte Jong Oranje af met een nieuwe missie: plaatsing voor het EK 2027. De ploeg van Michael Reiziger kent een valse start van de nieuwe kwalificatiereeks. Het beladen duel met Israël in De Koel eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Zonder publiek, maar omringd door zware bewaking van een politie-eenheid, namen de Nederlandse beloften het op tegen Jong Israël. De eerste helft verliep moeizaam voor de Nederlandse beloften onder leiding van bondscoach Michael Reiziger. De ploeg had moeite om door te dringen in de compacte Israëlische verdediging en kon slechts enkele keren gevaar stichten via afstandsschoten. Hierdoor gingen beide teams met een brilstand de rust in.

Ontbrekende scherpte afgestraft

Direct na rust begon Oranje véél scherper. FC Utrecht-middenvelder Gjivai Zechiël kwam met een venijnige poging van afstand, maar de Israëlische doelman bracht redding. Enkele minuten later kreeg Ernest Poku een grote kans om de score te openen toen hij één-op-één tegenover de keeper kwam te staan, maar wederom kwam de Israëlische sluitpost met een katachtige redding.

Jong Oranje leek de regie in handen te hebben, maar een sterke fase van Israël deed hen plots de das om. Het begon met een onoplettendheid van Gjivai Zechiël, vervolgens liet aanvoerder Rav van den Berg zich opvallend gemakkelijk passeren door PSV'er Tai Abed. Alsof dat nog niet genoeg was, ging keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro gruwelijk in de fout bij het verwerken van Abeds schot, waardoor Ran Binyamin eenvoudig kon binnentikken: 1-0.

Snelle gelijkmaker

De nieuwe lichting van Oranje, met maar liefst vier andere basisspelers ten opzichte van het teleurstellende EK in Slowakije, herpakte zich razendsnel. Isaac Babadi, koud in het veld, bediende Kees Smit, die het overzicht hield en de bal breed legde op Ernest Poku. De oud-AZ’er schoot met een beetje geluk raak: 1-1. Enkele minuten later móést Babadi zijn ploeg op voorsprong schieten, maar van slechts enkele meters van het doel trof hij de benen van de Israëlische goalie.

Tien minuten voor het einde sloeg Jong Oranje alsnog toe. Ernest Poku nam de bal met zijn schouder mee, verloor kort zijn balans, maar wist in zijn val toch trefzeker uit te halen: 2-1. De Leverkusen-aanvaller bezorgde daarmee een zichtbare opluchting op de bank van Jong Oranje. De ploeg van Reiziger kreeg in de extra tijd echter de deksel op de neus uit een vrije trap. De bal belandde via de schouder van Poku in het eigen doel: 2-2.

EK in Albanië en Servië

Jong Israël was de eerste hindernis voor Oranje in de weg naar het EK 2027, dat wordt gehouden in Albanië en Servië. Naast Israël treft Jong Oranje in de kwalificatie Bosnië, Slovenië en Noorwegen. De vorige kwalificatiereeks verliep nog perfect, met tien zeges uit tien wedstrijden, maar dat kan nu al niet meer geëvenaard worden.