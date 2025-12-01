Davy Klaassen werd niet alleen tijdens het duel tussen Ajax en FC Groningen op vervelende wijze verrast door een staking wegens vuurwerk, ook na het duel stond hem een verrassing te wachten. Laura Benschop, zijn vrouw, had namelijk zijn stoel in de kleedkamer ingepikt.

Op TikTok deelde Benschop een video waarin ze liet zien hoe ze zich klaarmaakte om naar het duel tussen Ajax en FC Groningen te gaan. De influencer had zich voorbereid op een koude negentig minuten en liet dan ook zien dat ze zich warm had aangekleed. Zo vertelde ze dat ze "hele dikke sokken" had aangetrokken.

Echter kwam de spelersvrouw van een koude kermis thuis. Het duel werd al na vijf minuten gestaakt wegens vuurwerk dat supporters van de F-Side afstaken. Na veertig minuten werd het spel weer hervat, maar toen er direct weer vuurwerk volgde, staakte arbiter Bas Nijhuis het duel definitief. 'Outfit voor vijf minuten', schrijft Benschop dan ook ironisch in de caption van de video.

Gebaar

Klaassen baalde duidelijk van de vuurwerkactie van de fanatieke supportersgroep. Mr. 1-0 maakte een vragend gebaar richting hen. Dat kon echter niet voorkomen dat het duel definitief gestaakt werd en pas dinsdagmiddag hervat zal worden.

In de kleedkamer kwam Klaassen echter ook voor een verrassing te staan. Zijn stoel was namelijk bezet. Benschop had zijn plekje ingenomen en haar tasje daar opgehangen. Zo blijkt uit beelden die ze later op Instagram deelt, waarop te zien is hoe ze poseert op Klaassens stoel in de kleedkamer. 'nr 18 is taken', schrijft ze erbij, verwijzend naar het rugnummer van Klaassen dat boven zijn plekje in de kleedkamer pronkt.

Straf

Inmiddels is bekend dat de directie van Ajax het publiek van Zuid 1, oftewel de F-Side, een straf oplegt voor het afsteken van het vuurwerk in de Johan Cruijff Arena. Zij zijn niet welkom tijdens de klassieker op 14 december. Het vuurwerk was bedoeld als eerbetoon aan overleden Ajax-supporter 'Thum'.

