Ajax Vrouwen wint bekerfinale van Fortuna: hoofdrol voor historische VAR bij penalty

Ajax Vrouwen heeft de KNVB Beker gewonnen maandagmiddag. In Tilburg won het met 3-1 van Fortuna Sittard, dat de eerste prijs in de clubgeschiedenis kon pakken. Nadine Noordam benutte een penalty (na een VAR-ingreep), waarna ook Rosa van Gool en Bente Jansen voor Ajax scoorden. Trainster Suzanne Bakker neemt dus afscheid met een prijs bij Ajax.

Ajax Vrouwen hebben op een historische maandagmiddag de Dennenappel omhoog mogen houden. De wedstrijd had een historisch randje vanwege het aanwezig zijn van de VAR. Ajax kreeg in aanloop naar dit duel twe behoorlijke klappen te verduren. Eerst Sherida Spitse en later ook Romée Leuchter deden niet bij Ajax. Dat leek een behoorlijk probleem aangezien dat twee sterkhouders zijn in de selectie van de Amsterdammers. Nadine Noordam was aanvoerster in plaats van Spitse.

Ajax Vrouwen is de bekerwinnaar van het seizoen 2023/2024. ©Pro Shots

Trage start

De eerste helft was niet wat je van een finale verwacht. Beide ploegen hadden moeite met het creëeren van kansen, al kreeg Fortuna Sittard wel wat mogelijkheden via Tessa Wullaert. In de negentiende minuut werd zij bijna gevonden door Hildur Antonsdóttir maar de bal was net te kort. Het luidde een periode in van veel kansen voor Fortuna, Ajax wist even niet waar ze het moesten zoeken.

© ANP

Eerste VAR-ingreep ooit

De eerste helft stond ook in het teken van een historisch moment in het Nederlandse vrouwenvoetbal: de eerste VAR-ingreep ooit. Voor deze finale was er voor het eerst VAR bij een wedstrijd tussen twee Nederlandse clubs. Een goal van Ajax werd afgekeurd omdat Chasity Grant buitenspel stond.

Pas later zou de VAR nog een keer toonaangevend zijn, namelijk in de tweede helft. Er werd veel feller gespeeld en direct na rust kwamen er genoeg kansen. Grant dook op in de zestien en kreeg een kans, maar verloor net haar evenwicht waardoor ze geen kracht achter de bal kon zetten. Ajax was een stuk beter uit de kleedkamer gekomen.

Penalty Ajax

Waar de VAR Ajax eerder een goal afkeurde, werden de Amsterdammers nu geholpen door de VAR. Bij een corner van Ajax belandde de bal op de armen van Fortuna-verdediger Myrthe Moorrees. Er werd gewoon doorgespeeld maar de scheidsrechter werd toch naar de kant geroepen. Noordam faalde vervolgens niet en scoorde de penalty. De hele Ajax-bank sprong op en vierde het feestje met haar mee. Ajax had de beker voor het oprapen.

Al helemaal omdat Fortuna na de penalty de kluts kwijt was. Ajax wilde gauw de 2-0 maken om afstand te nemen. Die 2-0 liet ook niet erg lang op zich wachten. Er werden veel spelers vrijgespeeld in de zestien van Fortuna, waaronder Rosa van Gool. Ze bleef ijzig kalm en schoof de bal met haar rechter langs Diede Lemey.

© ANP

Aansluiting Fortuna Sittard

Maar de wedstrijd was absoluut nog niet gespeeld, Ajax wilde meer. Fortuna mocht Lemey bedanken dat het niet een grotere achterstand had, de keepster van Fortuna speelde een goede wedstrijd. Uiteindelijk kwam Fortuna weer tot leven en had het weer hoop, dankzij Féli Delacauw. Zij kreeg de bal voor haar voeten op zo'n twintig meter afstand en joeg de bal hard tegen de touwen.

Het zorgde voor een spannend slot, waar Ajax en Fortuna de kansen afwisselden. Grant kreeg een grote kans, en ook de kopbal van Antonsdóttir ging maar rakelings langs. Toch was het Ajax dat nog een doelpuntje wist te maken. De ingevallen Bente Jansen mocht het slotakkoord geven. Jansen kreeg de bal op randje zestien aangespeeld, legde klaar en krulde de bal mooi in het netje. Zo neemt Suzanne Bakker waardig afscheid van Ajax, de trainster had eerder al aangegeven te vertrekken uit Amsterdam.