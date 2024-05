Ajax wilde Louis van Gaal vóór Graham Potter en Francesco Farioli: 'Wil geen 24 uur bezig zijn'

Als Louis van Gaal zin had, was hij de nieuwe trainer van Ajax geworden. Titulair technisch directeur Alex Kroes was namelijk erg geïnteresseerd in de voormalig succescoach. Dat zegt Kroes in een gesprek met De Telegraaf.

"Louis van Gaal wil net als Danny Blind niet 24 uur per dag met het trainerschap bezig zijn. En dat is bij Ajax nodig", beaamt Kroes in het eerder genoemde medium. "Ik begrijp dat hij op zijn leeftijd geen trainer meer wil zijn. In zijn rol als adviseur van de rvc ben ik heel blij met Louis. Het is fijn dat hij zich voor de club inzet."

Ajax-directeur Kroes gaat nog een keer door het stof: 'Dat is een domme actie geweest' Alex Kroes heeft in gesprek met De Telegraaf nogmaals het boetekleed aangetrokken voor het kopen van aandelen met voorkennis. De algemeen directeur werd geschorst voor die actie, maar is inmiddels terug om het technische aspect bij Ajax over te nemen.

Farioli op pole

Na Van Gaal volgde Erik ten Hag, die bij Manchester United door een minder seizoen op een dun koord balanceert. "Een vakidioot met een geweldige voetbalvisie, ervaring en een verleden bij de club", stelt Kroes, die het ook in Graham Potter zag zitten. "Zijn manier van werken spreekt me heel erg aan."

Wat betreft zijn leeftijd en ervaring had Potter een streepje voor bij Kroes op Francesco Farioli, die nu naar Amsterdam lijkt te komen. "Die heeft ook een geweldige voetbalvisie en is ook een vakidioot. Dat is wat Ajax nodig lijkt te hebben." Kroes wilde niet bevestigen of er al een akkoord is tussen de 35-jarige Italiaan en Ajax.

Kaper op de kust?

Ajax lijkt haast te moeten maken met de komst van Francesco Farioli. Zaterdag werd bekend dat zijn grote voorbeeld en oud-college Roberto De Zerbi na dit seizoen stopt bij Brighton & Hove Albion. De Italiaan zou bij de clubleiding hebben getipt dat Farioli zijn taken moet overnemen. Het gerucht kwam uit Engeland, in Nederland is er nog niet over gesproken.

'Vertrek Roberto de Zerbi bij Brighton heeft mogelijk harde gevolgen voor Ajax' Roberto de Zerbi vertrekt als trainer van Brighton. Met nog één speelronde te gaan staat die club tiende in de Premier League en de Europese tickets zijn buiten handbereik. Ondanks zijn geroemde spel gaat De Zerbi dus niet verder bij Brighton, en dat heeft mogelijk gevolgen voor Ajax.

Ajax naar Europa League

Ajax speelt volgend jaar voorronden Europa League. Met een klein beetje magie kan het nog direct de groepsfase in, al moet er dan een mirakel gebeuren.