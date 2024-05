Ajax-directeur Kroes gaat nog een keer door het stof: 'Dat is een domme actie geweest'

Alex Kroes heeft in gesprek met De Telegraaf nogmaals het boetekleed aangetrokken voor het kopen van aandelen met voorkennis. De algemeen directeur werd geschorst voor die actie, maar is inmiddels terug om het technische aspect bij Ajax over te nemen.

Het handelen van Kroes wordt nog altijd onderzocht door de Autoriteit Financiële Markten en de technisch directeur van Ajax legt zich zeker neer bij de uitslag van dat onderzoek. Positief of negatief. "Dan heb ik nog steeds de allerbeste intenties gehad, maar wel fout gehandeld. Wat is een ernstig misdrijf? Als je door rood rijdt en een boete krijgt? Vind ik niet. Maar door rood rijden met 150 kilometer per uur en drank op wel. Als in mijn geval het Openbaar Ministerie in actie komt, dan is dat ernstig. Als de consequentie is dat ik mijn baan verlies, ook mijn huidige job, dan is dat zo. En dan sta ik daar ook achter."

Technisch directeur

Door de situatie rond zijn aandelenaankoop moest Kroes zijn baan als algemeen directeur opgeven en werd hij na lang wachten alsnog technisch directeur. De beleidsbepaler zit hier niet mee, want hij gaat net zo graag aan de slag met het technische aspect van Ajax. "Soms denk ik: misschien heeft het wel zo moeten zijn. Ik vind de functie van technisch directeur net zo leuk. Zeker als ik zo prettig kan samenwerken als nu in de directie met Menno Geelen, Susan Lenderink, Marijn Beuker en Menno’s tijdelijke opvolger Cas Biesta. Het voelt echt goed met zijn vijven. Het is geen degradatie, maar een andere focus. Ik heb een salarisreductie, maar daar ben ik helemaal prima mee."

Aandelenaffaire

Één ding is wel zeker: Kroes zou terugkijkend op de situatie heel anders omgegaan zijn met de aankoop van zijn aandelen door de jaren heen. "Dat had Ajax en mij een hoop ellende bespaard. Ik had daarvoor ook al een heel pakket aandelen. Ook niet handig, want die bezat ik ook in mijn tijd als eigenaar van Go Ahead Eagles en directeur bij AZ. Ik denk zelfs dat ik in die tijd óók Ajax-aandelen heb gekocht. Maar daar heb ik toen niet over nagedacht, want Ajax is mijn cluppie en is dat altijd geweest."