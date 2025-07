Ajax heeft officieel afscheid genomen van Borna Sosa. De Kroaat die in 2023 in het domein van Sven Mislintat naar Amsterdam kwam tekent voor drie seizoenen bij Crystal Palace.

Volgens internationale media krijgt Ajax nog een transfersom van vier miljoen euro voor de diensten van Sosa. De Kroaat speelde vorig seizoen nog op huurbasis voor Torino, maar die club besloot hem niet definitief over te nemen van de Amsterdammers. Voor Ajax is het verlies van Sosa een goed teken voor de salarishuishouding.

In de tijd van Mislintat werd in het contract van de Kroaat opgenomen dat hij een forse bonus en salarisverhoging zou krijgen als Ajax zich plaatste voor de Champions League. Nu heeft hij daar zelf geen bijdrage aan geleverd, maar als hij was gebleven, was Ajax verplicht geweest dat bedrag aan Sosa te betalen. Door de transfer naar Crystal Palace kunnen de Amsterdammers dat geld in de zak houden.

Geen gelukkig huwelijk

Sosa is bij Ajax eigenlijk nooit echt uit de verf gekomen. De linksback van het Kroatische nationale elftal speelde in totaal slechts zestien Eredivisie-wedstrijden, waarin hij vier assists gaf. Ajax heeft zelf inmiddels ook melding gemaakt van de transfer van Sosa en Crystal Palace heeft zijn komt inmiddels aan alle kanten bevestigd. Voor de vleugelverdediger is het de eerste keer dat hij in de Premier League uit gaat komen.

Premier League

Voor Sosa is het een droom om in de Premier League te spelen na zijn mindere jaren. "Ik heb vijf jaar in de Bundesliga gespeeld, daarna ben ik naar Ajax gegaan en vervolgens heb ik in de Serie A gespeeld. Ik heb van alle competities wat meegepakt en nu mag ik in de Premier League uit gaan komen. Dit is de beste competitie in de wereld, daar zal iedereen het mee eens zijn. Zo veel geweldige en grote wedstrijden."

Ook Crystal Palace-voorzitter Steve Parish is blij met de komst van Sosa. "Wij denken dat hij hier fantastisch past. Zijn sterke punten spreken voor zichzelf en zijn komst betekent een kwaliteitsimpuls en hij levert ervaring en diepte voor de spelersgroep. Ik kijk ernaar uit om hem hier in Zuid-Londen te verwelkomen."