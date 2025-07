Jordan Henderson gaat spoedig een contract tekenen bij Brentford. Dat maakt The Athletic vrijdag bekend. De middenvelder die eerder deze week zijn vertrek bij Ajax aankondigde gaat voor twee jaar tekenen bij The Bees.

Henderson en Ajax maakten deze week bekend dat het contract van de routinier verscheurd is. De grootverdiener is sindsdien transfervrij en het lijkt erop dat hij niet lang op een nieuwe club hoeft te wachten. Brentford zou hebben toegehapt en Henderson spoedig gaan presenteren.

Dit weekend zal de keuring en het papierwerk in orde worden gemaakt en de transfer wordt volgende week officieel bekend gemaakt. Uit respect voor Henderson zijn overleden ex-ploeggenoot Diogo Jota is de transfer iets uitgesteld.

Bij Brentford moet Henderson de vervanger worden van Christian Norgaard. De aanvoerder van de ploeg vertrok deze zomer naar Arsenal. Toen duidelijk werd dat Norgaard weg zou gaan, kwam Henderson in beeld. Naar verwachting zal de Engels international de nieuwe aanvoerder worden van Brentford.

Brentford eindigde vorig seizoen als tiende in de Premier League, maar deze zomer heeft de ploeg wel een jasje uitgedaan. Niet alleen Norgaard is vertrokken, maar ook de trainer Thomas Frank en doelman Mark Flekken. Daarvoor zijn wel een aantal bekenden van Henderson teruggehaald. Zo zijn ex-Liverpool-doelman Caomin Kelleher en ex-Feyenoorder Antoni Milambo aan de selectie toegevoegd. Ook Sepp van den Berg speelt bij Brentford.

Henderson had niet alleen Brentford als optie. Er waren verschillende clubs in de markt om de Engelsman over te nemen. Zo deed zijn jeugdclub Sunderland navraag nadat ze waren gepromoveerd naar de Premier League, maar die club kreeg vooralsnog nul op het rekest. Ook FC Porto deed navraag of Henderson open stond voor een hereniging met zijn oude trainer Francesco Farioli. Ook de Portugezen kregen een afwijzing, aangezien de routinier zijn zinnen had gezet op PL-club Brentford.

De keuze van Henderson voor de Premier League zal ook ongetwijfeld te maken hebben met het aankomende WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De 35-jarige middenvelder hoopt daar nog een keer te schitteren op het hoogste niveau, alleen is het nog maar de vraag of Thomas Tuchel hem in de selectie opneemt. Met regelmatige speeltijd in de Premier League lijkt die kans groter.