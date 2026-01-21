Ajax - Olympiakos kan volgende week als een rechtstreeks duel om de tussenronde van de Champions League gezien worden. Hoewel de Amsterdammers afhankelijk zijn van allerlei resultaten van concurrenten, hoopt de Griekse topclub op een puntje en daarmee zo goed als zekerheid op de tussenronde. Ajax heeft Olympiakos nul op het rekest gegeven voor een verzoek.

Olympiakos en Ajax wonnen dinsdag allebei hun voorlaatste duel in de Champions League en zetten daarmee een stap richting de play-offs van het miljardenbal. Ajax leek na vijf duels dood en begraven, maar heeft nu meer dan een kleine kans om alsnog door te gaan. Een overwinning in de eigen Johan Cruijff Arena is nodig en dus wil de Nederlandse topclub er alles aan doen om het de Grieken zo moeilijk mogelijk te maken.

2600 Grieken

Ajax - Olympiakos dus. Het doel van de uitclub was om zoveel mogelijk fans aan hun zijde te hebben, maar Ajax zette daar een streep door. Olympiakos diende maar liefst drie keer een verzoek in bij de Nederlanders voor extra tickets, maar het antwoord was telkens negatief. Hierdoor zullen 'slechts' 2600 supporters van de Griekse club aanwezig zijn in de Johan Cruijff ArenA. In een officeel statement berichtte de Griekse topclub richting de eigen fans.

'Slechts tien procent kan kaartje krijgen'

Olympiakos heeft 2600 tickets gereserveerd voor de wedstrijd tegen Ajax. Vanaf het allereerste begin, na de loting in de zomer, heeft de club drie keer een verzoek ingediend bij de Nederlandse club voor extra tickets, maar Ajax heeft dit alle drie keer afgewezen. Voorrang bij de kaartverkoop voor de wedstrijd in Nederland wordt gegeven aan seizoenkaarthouders, die samen ruim 25.000 personen tellen. Van deze houders kan iets meer dan 10 procent een kaartje krijgen. Mocht blijken dat de 2.600 door Olympiacos gekochte tickets niet zijn uitverkocht, dan volgt er een nieuwe update."

PSV

PSV speelde eerder dit Champions League-seizoen uit in Athene bij Olympiakos nipt met 1-1 gelijk.

