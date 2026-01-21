Ajax was dood en begraven in de Champions League, na nul punten uit de eerste vijf duels. Maar de ommekeer is ingezet in het makkelijkere deel van de loting en met nog één wedstrijd te gaan kunnen de Amsterdammers ineens toch nog door naar de play-offs. Daar zijn wat wonderen voor nodig, maar het kán thuis tegen Olympiakos allemaal goed vallen. Zo zien de scenario's eruit.

Na zeges in Qarabag en Villarreal heeft de ploeg van trainer Fred Grim zes punten uit zeven duels. Het achtste en laatste duel is op 28 januari, thuis tegen het Griekse Olympiakos. Uit speelde PSV er dit seizoen op het nippertje met 1-1 gelijk. Het nadeel voor Ajax is dat de Grieken zelf ook nog een resultaat moeten halen in de Johan Cruijff Arena om zelf door te gaan. Voor Grim en zijn ploeg is de opdracht duidelijk: alleen winnen biedt nog perspectief op de tussenronde.

Negatief doelsaldo

Ajax staat na de 2-1 zege in Spanje 32ste in de Champions League-stand. Een plek in de top-24 is nodig om door te mogen, dus zal de Nederlandse topclub minstens acht andere clubs in moeten halen om zo'n felbegeerd plekje te bemachtigen. Als de Amsterdammers ook de volgende wedstrijd weten te winnen, komt het op negen punten uit. Dat zou weleens genoeg kunnen zijn om door te gaan, al helpt het doelsaldo van -12 niet bepaald mee voor Ajax.

Ajax moet dus acht ploegen passeren en met een zege gaan ze in ieder geval voorbij Olympiakos, die met acht punten op plek 24 staan. Napoli (thuis tegen Chelsea), Benfica (thuis tegen Real Madrid), FC Kopenhagen (uit bij Barcelona), Club Brugge (thuis tegen Marseille) en Bodo/Glimt (uit bij Atletico Madrid) staan na zeven duels ook op acht punten of minder en kennen een aanzienlijk moeilijker programma. Als zij hun moeilijke duels verliezen en Ajax wint wel, dan hebben de Amsterdammers al zes van de benodigde acht teams ingehaald.

PSV

PSV kan zomaar kind van de rekening worden van de opmars van Ajax. De Eindhovenaren hebben acht punten en spelen thuis tegen het verpletterende Bayern München. PSV heeft een resultaat nodig om door te gaan, maar als het verliest, en dat is niet gek gezien de tegenstander, dan wipt Ajax met zege over PSV heen in de stand en is ploeg zeven van de acht ingehaald. Dan kan er gekeken worden naar Pafos (thuis tegen Slavia Praag), Union St. Gillis (thuis tegen Atalanta), Athletic Bilbao (thuis tegen Sporting CP) voor de laatste strohalm.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.