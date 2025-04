Alle Eredivisie- en KKD-ploegen staan dit weekend stil bij overlijden van Leo Beenhakker

Dit speelweekend wordt er voor aanvang van elk Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-duel een minuut stilte gehouden. Dit om de overleden trainer Leo Beenhakker (82) te eren.

Van vrijdag tot en met maandag staan volledige speelrondes in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie op het programma. In de Eredivisie voor vrouwen wordt niet gespeeld vanwege het bekervoetbal.Voormalig voetbaltrainer Beenhakker overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. Beenhakker vierde onder meer als coach successen met Feyenoord, Ajax en Real Madrid. Ook was hij twee keer bondscoach van Oranje.

Voor aanvang van alle wedstrijden in de eerstvolgende speelronde van de @eredivisie, de @1e_Divisie en de halve finales van de TOTO KNVB Beker Vrouwen wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Leo Beenhakker. https://t.co/xshcC17QVP — KNVB (@KNVB) April 11, 2025

Icoon

In een reactie eert ook de KNVB Beenhakker en maken ze het stiltebesluit bekend. 'Als hoofdtrainer bouwde ‘Don Leo’ een indrukwekkende staat van dienst op en groeide hij uit tot een markante en zeer succesvolle trainer en icoon van het Nederlandse voetbal. Beenhakker was tweemaal bondscoach van het Nederlands elftal, onder meer tijdens het wereldkampioenschap van 1990 in Italië.'

Onderscheidingen

KNVB benoemt ook de prijzen die Beenhakker kreeg voor zijn imposante trainerscarrière. 'Voor zijn verdiensten voor het Nederlandse voetbal werd Beenhakker in 2010 onderscheiden met de Rinus Michels Oeuvreprijs en in 2017 benoemd tot bondsridder van de KNVB.'

Eredivisie-weekend

Tijdens het Eredivisie-weekend staan er weer een aantal belangrijke wedstrijden op het programma. Zo neemt Ajax het in Tilburg op tegen Willem II, speelt Feyenoord een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard en PSV speelt in het eigen Philips Stadion tegen Almere City. In de Eredivisie was Beenhakker werkzaam voor SC Cambuur, Go Ahead Eagles, Ajax, FC Volendam, Feyenoord en Vitesse.

