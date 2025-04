Dood van voetbalicoon Leo Beenhakker slaat wereldwijd in als een bom: 'Hij beleefde meer avonturen dan Kuifje'

Het overlijden van Leo Beenhakker is keihard aangekomen in de voetbalwereld. De legendarische voetbaltrainer blies donderdag op 82-jarige leeftijd zijn laatste adem uit. De dood van Beenhakker is niet alleen in Nederland, maar ook in onder meer Spanje, Mexico en Polen groot nieuws.

Beenhakker werkte in zijn carrière voor onder meer Ajax, Feyenoord, Real Madrid en Oranje. Het mag dus duidelijk zijn dat hij een van de grootste Nederlandse coaches aller tijden is. Zijn overlijden maakt dan ook veel reacties los in binnen- en buitenland.

Verdriet bij Ajax en Feyenoord

De legendarische coach werkte tijdens zijn loopbaan gedurende twee periodes bij Ajax en pakte met de Amsterdammers in 1980 en 1990 de landstitel. Het nieuws komt bij de club uit de hoofdstad dan ook hard aan: "We zijn diep bedroefd door het overlijden van Leo Beenhakker. Rust zacht, Don Leo."

De Rotterdammer werd in 1999 landskampioen met Feyenoord en uiteraard besteedt de club ook aandacht aan de dood van hun 'kampioenenmaker'. "Don Leo, rust zacht", schrijft Feyenoord donderdagavond op sociale media. De club plaatst er ook een foto bij van Beenhakker met de kampioensschaal.

'Meer avonturen dan Kuifje'

Ook de Eredivisie komt met een reactie op het overlijden van Beenhakker. "Een unieke man met een unieke trainerscarrière. Dirigent bij de grootste clubs en Oranje. Markanter dan Leo krijg je ze niet. De man die meer avonturen beleefde dan Kuifje. Rust zacht Leo en dank voor veel!", aldus Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV.

Real Madrid treurt

De bijnaam waar de club naar verwijst, kreeg Beenhakker in Spanje. Hij was daar eerst drie jaar trainer van Real Zaragoza, maar vierde zijn grootste successen bij Real Madrid. Beenhakker werd met de iconische voetbaclub drie keer op rij landskampioen, won één keer de beker en pakte ook twee keer de Supercup. De Nederlander is nog altijd de laatste coach van Real die drie keer achter elkaar de titel wist te pakken. Zijn dood is dan ook voorpaginanieuws bij de bekende sportkrant MARCA.

De coach staat er nog altijd goed op bij Real, want de club plaatst een groot statement na zijn overlijden. "Real Madrid betreurt het overlijden van Leo Beenhakker en wil haar medeleven betuigen aan zijn familie, zijn clubs en al zijn dierbaren. Rust zacht", schrijft De Koninklijke op de website. De club noemt Beenhakker 'een historische trainer' door zijn successen.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Leo Beenhakker. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 10, 2025

Polen rouwt

Het nieuws is ook hard ingeslagen in Polen, waar Beenhakker van 2006 tot en met 2009 bondscoach was. Hij leidde het land in 2008 voor de eerste keer in de geschiedenis naar het EK. De Poolse voetballegende Zbigniew Boniek reageerde direct via X: "Droevig nieuws: Leo Beenhakker is overleden." Hij geeft aan de voetbalbond gelijk het advies om komend weekend bij alle wedstrijden in de competitie een minuut stilte te houden.

Legendarische Mexicaanse doelman

Ook Guillermo Ochoa staat stil bij de dood van zijn voormalige coach. De legendarische Mexicaanse doelman debuteerde op 18-jarige leeftijd onder Beenhakker bij Club América. "Vandaag is er iemand overleden die heel belangrijk voor mij was. Het doet pijn in mijn ziel", schrijft hij op X.

"Dank u wel, meneer Leo Beenhakker, voor het vertrouwen dat u in mij stelde toen ik net begon. En voor de kans die u mij gaf om te debuteren en voor de steun die u mij gaf bij mijn eerste stappen als professional. Uw visie, uw ervaring en uw vertrouwen hebben invloed gehad op mijn carrière en mijn leven. Rust zacht, meneer. Ik zal met bewondering aan u terugdenken."

Bondscoach Ronald Koeman

De huidige bondscoach van het Nederlands elftal, Ronald Koeman, heeft veel te danken aan Beenhakker en staat dus ook uitgebreid en persoonlijk stil bij het overlijden van 'Leo Beenhakkers', zoals de legendarische Rinus Michels hem vaak noemde. "Leo stelde mij aan als trainer van Ajax, ik ben hem hier dankbaar voor."

Een groot verlies voor het Nederlandse voetbal… Leo was een coach met een ongeëvenaarde passie en visie, die niet alleen wedstrijden, maar ook mensen wist te raken.



Leo stelde mij aan als trainer van Ajax, ik ben hem hier dankbaar voor.



Mijn gedachten zijn bij zijn familie… pic.twitter.com/T3gmBW3kLu — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) April 10, 2025

Sparta

Beenhakker was in de laatste jaren van zijn leven niet meer actief als coach, maar gaf bij Sparta nog wel lange tijd advies. "Sparta Rotterdam is Leo Beenhakker (82) dankbaar voor zijn totale inbreng in de Nederlandse voetbalhistorie, maar nog meer voor zijn inbreng en band met de club sinds 2013. Wij wensen de familie Beenhakker veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies." De club geeft aan dat er zaterdag tegen sc Heerenveen met rouwbanden gespeeld wordt en dat er minuut stilte zal worden gehouden.