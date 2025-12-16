Telstar won dinsdagavond met 4-1 van Hoek, maar de zege werd enigszins overschaduwd door een keiharde schop van een verdediger van de thuisploeg. Dader Wout den Engelsman kwam héél goed weg met een gele kaart.

Den Engelsman verloor de bal van Nigel Nwankwo na een hard duel, waar scheidsrechter Martin van den Kerkhof ook al voor had mogen fluiten. Dat gebeurde niet, waarna de verdediger van Hoek besloot voor eigen rechter te spelen. Hij stormde achter Nwankwo aan en zette een snoeiharde sliding in, terwijl de bal al over de lijn was.

Na die actie kwamen veel spelers van Telstar verhaal halen. Eerst liep Den Engelsman weg, maar vervolgens ging hij weer met de borst tegen Telstar-keeper Ronald Koeman Jr. aan staan. Van den Kerkhof suste de situatie door een gele kaart uit te delen. De reacties op sociale media zijn zéér kritisch. De kritiek gaat niet eens zozeer over Den Engelsman, maar over het optreden van de scheidsrechter.

Een zaag waar je u tegen zegt 😳🪚#hoetel pic.twitter.com/mf7hY07Orr — ESPN NL (@ESPNnl) December 16, 2025

'Die scheids mag nooit meer fluiten'

'En dan geel geven. Zaag die licentie van die scheidsrechter ook maar doormidden', schrijft iemand op X bij de video van ESPN. Iemand anders: 'Deze scheidsrechter ook meteen nooit meer laten fluiten.' Een ander vindt dat Den Engelsman 'levenslang' in plaats van geel had moeten krijgen, terwijl andere gebruikers op sociale media het ook wel lekker vinden dat zulke dingen soms gebeuren zonder VAR in de buurt.

Telstar won dus uiteindelijk met 4-1 op bezoek in Hoek. Tyrone Owusu, Patrick Brouwer, Guus Offerhaus en Milan Zonneveld maakten de doelpunten voor de bezoekers, Gertjan Martens maakte de treffer voor de thuisploeg. De eerdergenoemde Den Engelsman gaf de assist op de enige goal van Hoek.