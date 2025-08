Liverpool gaat afscheid nemen van Darwin Nuñez, zoveel lijkt zeker. De Uruguayaanse spits staat op het punt van vertrek naar Al-Hilal in Saoedi-Arabië en daar is vooral zijn oude club Benfica niet blij mee. De Portugese topclub kan door de timing fluiten naar een bonus van liefst vijf miljoen euro.

Liverpool heeft flink geïnvesteerd in de selectie van Arne Slot, maar er zijn niet alleen spelers bijgekomen. Luis Díaz is al vertrokken naar Bayern München. De volgende aanvaller die vertrekt, is Núñez. De Uruguayaan is op weg naar het steenrijke Al-Hilal voor een bedrag van ongeveer 52 miljoen euro, waar hij de vervanger wordt van Aleksandr Mitrovic.

Bonussen van 5 miljoen

Door deze transfer ontvangt Benfica, omdat het Nuñez opleidde, 520.000 euro. Echter, de club ziet een mogelijke bonus van 5 miljoen euro aan zijn neus voorbijgaan. Deze bonus was gekoppeld aan telkens 25 basisplaatsen van Darwin bij Liverpool. In de zomer van 2022 ging de Uruguayaan voor 75 miljoen euro naar de Engelse topclub, met de mogelijkheid dat het bedrag kon oplopen tot 100 miljoen euro door middel van bonussen.

Benfica ontving al 10 miljoen euro aan bonussen gerelateerd aan het aantal wedstrijden van de Uruguayaan: zodra hij 10 wedstrijden in de basis had gespeeld in de Premier League en/of de UEFA Champions League, ontving Benfica direct 5 miljoen euro.

De teller werd op nul gezet en begon opnieuw te lopen. Zodra hij nog eens 25 wedstrijden in de basis had gespeeld in de Premier League en de UEFA Champions League (alleen deze competities telden mee in de overeenkomst tussen de clubs), wat eind 2023 gebeurde. Toen kreeg Benfica nog eens 5 miljoen euro. De transfersom kwam daarmee op 85 miljoen euro.

Teller blijft steken op 24 duels

De teller werd weer op nul gezet, in afwachting van een nieuwe reeks van 25 basisplaatsen, maar bleef steken op 24. De laatste keer dat Darwin in de basis stond bij Arne Slot was op 8 maart, in een wedstrijd tegen Southampton. Darwin verlaat Liverpool met een totaal van 143 wedstrijden (40 doelpunten, 26 assists) en drie gewonnen titels: één Premier League-titel, één Super Cup en één League Cup. In Riyad wacht hem een miljoenencontract van zo'n 21,5 miljoen euro per jaar.