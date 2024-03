Arne Slot niet bezig met vertrek: 'Ik ben hartstikke gelukkig bij Feyenoord'

Arne Slot schoof maandagavond aan bij Rondo. De huidig trainer van Feyenoord heeft nog een contract tot medio 2026 in Rotterdam, maar toch ging het over zijn toekomst. Slot gaf aan op zijn plek te zitten bij Feyenoord.

"Ik ben hartstikke gelukkig bij Feyenoord en kan er fijn werken", vertelde Slot, die vorig jaar Feyenoord verkoos boven Tottenham Hotspur. "Er zijn meerdere mooie competities. Het plaatje moet op dat moment kloppen, bovendien heb ik nog een doorlopend contract (2026, red.). Heb vorig jaar de afweging gemaakt om te blijven en misschien doe ik dat dit jaar weer."

Droomcompetitie Slot

De 45-jarige Slot heeft geen droomcompetitie voor ogen. "Ik zit al bij een hele mooie club. Wat ik leuk vind aan het trainersvak is om jongens voor te bereiden op een wedstrijd, waardoor ze grote kans hebben om een goede wedstrijd te spelen. En het is heel leuk om onderdeel te zijn van de ontwikkeling van spelers én daarbij veel te winnen, want dat is een belangrijk onderdeel van de voetballerij. Vorig jaar kampioen, nu nog kans op de beker", doelde Slot op de aankomende bekerfinale tegen NEC.

Ziet Slot zichzelf in de toekomst bondscoach worden van het Nederlands elftal? "Op een bepaalde leeftijd zou ik me voor kunnen stellen dat het ook wenselijk is om niet iedere dag op het veld te staan. Kun je wat vaker naar Ibiza", zei hij met een knipoog. "Of golfen. Of padellen."