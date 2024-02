Arne Slot over debutant Givairo Read (17): 'Niet onbelangrijk als je De Kuip in moet'

Feyenoord kampte tegen AS Roma (1-1) met wat personele problemen en vooral achterin was de spoeling dun. Dat zorge ervoor dat de 17-jarige Givairo Read bij de selectie zat. Toen rechtsback Bart Nieuwkoop uitviel, maakte Read zijn debuut in de hoofdmacht. Arne Slot was tevreden over de invalbeurt.

"Het is een jongen die vanaf de winterstop bij ons meetraint", sprak Slot na afloop over Read bij ESPN. "Die hebben we afgelopen zomer van FC Volendam overgenomen. Heeft eerst een half jaar bij Robin van Persie bij onder 18 gezeten. Read heeft ook een aantal kwaliteiten waar ik van hou. Snel voetenwerk. Ook niet bang om te spelen, niet onbelangrijk als je De Kuip in moet."

Beelen

Wie vooral indruk maakte was Thomas Beelen. De van PEC Zwolle overgekomen hield zich knap staande tegen krachtpatser Romelu Lukaku. "Hij doet het heel goed en als je het heel goed doet, dan moet je soms een gelukje hebben dat een speler die het ook heel goed doet, geblesseerd raakt", zei Slot doelend op de blessure van Gernot Trauner.

"Beelen heeft een aantal kwaliteiten die hem verdedigend sterk maken. Goede fysiek en een hele goede snelheid. Dan kom je terecht in een ingespeeld elftal, dat weet hoe ze moeten voetballen. Dat helpt jongens die in het team komen om goed te spelen."

Return in Rome

Slot kon leven met het gelijkspel, maar weet dat de uitgangspositie van Feyenoord niet geweldig is. "Het was een terecht resultaat en je moet daar nu winnen. We weten hoe lastig dat is, maar we zitten er nog wel volop in dus we gaan voor onze kansen. Maar je gaat er natuurlijk liever met een overwinning naartoe dan met een gelijkspel."