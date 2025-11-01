Arne Slot werd halverwege de eerste helft tijdens het duel tussen Liverpool en Aston Villa massaal toegezongen door supporters in Anfield. De druk op de schouders van de Nederlandse trainer nemen steeds meer toe door de slechte prestaties van Liverpool, maar fans lijken Slot in elk geval niks kwalijk te nemen.

Het tafereel vond ongeveer in de 24ste minuut plaats. Het duel stond op dat moment nog 0-0 en de meeste kansen kwamen van de uitploeg. Liverpool was niet kansloos, maar toonde zich slordig in de afronding. Dat weerhield fans er niet van om hun steun voor Slot te betuigen. "Arne Slot, lalalalala", klonk het op het welbekende deuntje dat Slots voorganger Jürgen Klopp ooit introduceerde tijdens zijn afscheid bij Liverpool.

Vormcrisis

Liverpool veroverde tijdens de start van de competitie al vrij snel de koppositie in de Premier League, maar toonde zich niet meteen enorm sterk. Een aantal duels wist de ploeg van Slot met de nodige mazzel en moeite in blessuretijd of in de eindfase te winnen, maar dat geluk hield naar verloop van tijd op. In de afgelopen zeven duels wist Liverpool slechts één keer te winnen. Dat was tegen Eintracht Frankfurt in de Champions League. Tegen Galatasaray ging het echter onderuit in de Champions League.

In de Premier League vergaat het Liverpool dan ook niet van een leien dakje. Slot wist afgelopen zomer een Engels record te breken door met Liverpool 446 miljoen pond uit te geven aan versterkingen, maar daarmee lukt het de Engelse topclub voor alsnog niet om potten te breken.

Ranglijst

Liverpool staat momenteel tiende in de ranglijst van de Premier League en is tien punten verwijderd van koploper Arsenal. Aston Villa, tegen wie Liverpool het zaterdag opneemt, staat een plaats onder Liverpool, maar won de afgelopen vier duels in de competitie, terwijl Liverpool deze juist verloor.

