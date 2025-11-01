Liverpool-verdediger Virgil van Dijk heeft er flink van langs gekregen in Engelse media. Nu de ploeg van Arne Slot in crisis verkeert, ligt de aanvoerder onder een vergrootglas. Hij zou zich niet goed opstellen richting zijn jonge teamgenoten. "Dat is een aanslag op het zelfvertrouwen."

Ne de teleurstellende resultaten in de Premier League van de afgelopen tijd, krijgt ook Van Dijk het zwaar te verduren in de Britse media. Zo is voormalig Chelsea-speler Craig Burley niet te spreken over de Nederlander. Dat heeft alles te maken met de omgang met jongere teamgenoten.

Met name linksback Milos Kerkez zou niet goed worden benaderd door de aanvoerder. De 21-jarige kwam afgelopen zomer naar Liverpool en heeft moeite om daar de beste versie van zichzelf te laten zien. Ook bij de uitschakeling in de League Cup door Crystal Palace afgelopen weekend speelde Kerkez een negatieve rol.

'Dat helpt niet'

Van Dijk probeert hem in wedstrijden vaak aan te sturen door wild te gebaren en te schreeuwen naar Kerkez. Maar dat wekt volgens Burley averechts. "Kerkez heeft duidelijk moeite achterin, maar ik heb al vaker gezegd dat Van Dijk hem niet helpt als aanvoerder", zei hij bij ESPN.

"Hij gooit hem volledig onder de bus met zijn wilde gebaren voor de ogen van het publiek. Als een jonge speler is dat een aanslag op het zelfvertrouwen", legt hij uit. Daar gaat Kerkez dus ook niet beter van spelen.

Kritiek op Arne Slot

Burley is ook kritisch op trainer Slot. Hoewel hij zich goed kan uiten in interviews en persconferenties, ziet de oud-voetballer dat de Nederlander het lastiger krijgt met de pers. "Voor het eerst sinds hij hier de manager is, wordt hij stevig ondervraagd", aldus Burley, die ziet dat Slot vaak terugvalt in excuusjes. "Hij heeft het over spelers die niet fit zijn en drie keer per week moeten spelen. Maar dat zou geen probleem moeten zijn voor topsporters."

Meerdere basisspelers ontbreken bij de ploeg: Alexander Isak, Curtis Jones, Jeremie Frimpong en doelman Alisson Becker zitten allemaal nog in de lappenmand."Er zijn heel veel dingen waar Slot een excuus voor probeert te verzinnen, omdat hij het niet meer op de rit krijgt", besluit Burley.

Liverpool verloor zes van de laatste zeven wedstrijden. Er staan ook weer loodzware duels voor de ploeg van Slot op het programma. Het team neemt het zaterdagavond op tegen Aston Villa, dinsdag volgt een wedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League en zondag 9 november speelt de club tegen Manchester City in de Premier League. Op dit moment staat de regerend landskampioen op plek zeven in de competitie.

