Arne Slot stuurde dinsdagavond zijn reserves het veld in voor een bekerwedstrijd van Liverpool. Dat liep net goed af, door een laat doelpunt van nieuwkomer Hugo Ekitiké tegen Southampton. Na de 2-1 trok de Fransman in alle euforie echter zijn shirt uit, terwijl hij al geel had.

"Ik was zo blij dat ik het team aan een volgende zege kon helpen, in ons eigen stadion, in mijn eerste League Cup-wedstrijd, dat de emotie de overhand kreeg", schreef Ekitiké op Instagram."Mijn excuses aan de hele Liverpool-familie." Hij sloot zijn bericht nog positief af: "Bedankt aan de fans die ons altijd steunen en aan mijn teamgenoten voor het bemachtigen van deze overwinning!"

Teleurgestelde Arne Slot

Slot was niet te spreken over de actie van zijn zomeraankoop na de treffer, een intikker na een fraaie actie van Federico Chiesa. "Ik vind het ook dom als je nog geen gele kaart hebt gehad", zei hij na afloop. "Het was dom, in alle opzichten niet slim. Hij is nu voor zaterdag geschorst en dat is verre van ideaal", aldus Slot, die Ekitiké moet missen in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

"Ik ben ouderwets. Ik ben 47, en misschien oud. Ik heb niet op dit niveau gespeeld, maar ik heb wel een paar doelpunten gemaakt. En als ik zo'n doelpunt had gemaakt, had ik me omgedraaid, naar Federico Chiesa gelopen en gezegd: 'Dit doelpunt is helemaal jouw verdienste!'"

Meer zorgen bij Liverpool

De kans is groot dat Alexander Isak start tegen Crystal Palace. Hij kwam na een hele transfersoap voor 155 miljoen euro over van Newcastle United en maakte tegen Southampton zijn eerste goal. Ook de Italiaan Giovanni Leoni maakte de afgelopen zomer de overstap naar Liverpool. De talentvolle verdediger viel dinsdag echter uit met een ogenschijnlijk zware blessure.

"Het voelde meteen niet goed voor hem", constateerde Slot. Leoni verliet hevig geëmotioneerd het veld. "Normaal gesproken vertellen de emoties van een speler veel. Laten we op het beste hopen, maar ik zag afgelopen weekend in de Eredivisie ook een speler volledig in tranen afgevoerd worden", verwees hij naar Ruben van Bommel van PSV. "We moeten wachten hoe hij eruit komt."