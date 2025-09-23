Liverpool heeft dinsdagavond wéér in de slotfase gewonnen. Southampton, dat een niveau lager speelt, werd met 2-1 aan de kant gezet in de Carabao Cup. Matchwinner Hugo Ekitike kreeg om een oliedomme reden een rode kaart.

Arne Slot gaf dinsdag de kans aan elf nieuwe spelers ten opzichte van afgelopen wedstrijd. Zo kreeg onder andere Jeremie Frimpong de kans. De zomeraanwinst heeft nog geen basisplek af weten te dringen bij Liverpool. De andere Nederlanders - Cody Gakpo, Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch - zaten niet eens bij de selectie.

Alexander Isak maakte zijn basisdebuut voor The Reds en was vrij snel trefzeker. De Zweedse spits, die deze zomer voor liefst 145 miljoen euro overkwam van Newcastle United, wist voor het eerst het net te vinden voor Liverpool. Isak scoorde op slag van rust.

Anfield valt stil

Even daarvoor had Southampton een enorme kans gehad. Ook de formatie uit de Championship begon met acht nieuwe spelers aan de wedstrijd. Maar dat betekende niet dat het onderdeed voor de ploeg van Arne Slot, dat sowieso niet makkelijk wint dit seizoen. Shea Charles maakte in de 76e minuut dan ook de gelijkmaker voor de bezoekers en kreeg zo Anfield stil: 1-1.

Oliedomme actie

Liverpool wist vervolgens dat het moest aandringen en opnieuw moest scoren in de slotfase. En dat is waar de spelers zo goed in blijken. Hugo Ekitike maakte in de 85e minuut de 2-1 en besloot dat te vieren door zijn shirt uit te trekken. Hij liet trots zijn achternaam en rugnummer aan het publiek zien.

Klein probleempje: de nieuwe spits had al geel en moest er dus met rood van af. Een bizarre actie van de 23-jarige Fransman, tegen een ploeg die een niveau lager speelt. Hij kreeg zijn eerste gele kaart voor het wegslaan van een bal. Ekitike is daardoor geschorst voor de eerstvolgende Premier League-wedstrijd, tegen Crystal Palace.