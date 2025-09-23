Liverpool flikte het dinsdagavond wéér: winnen in de slotfase van de wedstrijd. De Britse media weten niet wat ze zien na de 2-1 overwinning op Southampton in de Carabao Cup. Ook was er flinke kritiek op een bizarre actie van Hugo Ekitike.

The Sun kon de eigen ogen niet geloven. Zij vergelijken de uitslagen van Liverpool van dit seizoen met een film uit 1963: It's a Mad, Mad, Mad, Mad World. Een film vol komedie en chaos. 'Je verzint dit gewoon niet als je het hebt over het begin van het seizoen voor Slot en de regerend Premier League-kampioen.'

'Er is één ding wat de spelers van Liverpool niet doen, en dat is het leven saai maken', gaat het Engelse tabloid verder. Logischerwijs sprak het medium ook over Hugo Ekitike, die opzien baarde door zijn shirt uit te trekken na zijn winnende goal. Dat leverde hem zijn tweede gele kaart - en dus rood - op. De Franse spits is geschorst voor het Premier League-wedstrijd tegen Crystal Palace van komend weekend.

Onvoldoende voor Jeremie Frimpong

Slot koos voor elf nieuwe namen, waarvan Jeremie Frimpong er één was. De Nederlandse rechtsback kreeg slechts een 5 van Liverpool Echo. 'Hij was niet goed als rechtsback. Het werd wat beter toen hij na een uur spelen op rechtsbuiten werd gezet.'

Oliedomme actie Hugo Ekitike

Ekitike kreeg nog een 6 vanwege zijn doelpunt, maar de kritiek op hem was harder. 'Dit was dom in het extreme', schreef de lokale krant over zijn tweede gele kaart. Jamie Redknapp denkt dat de schorsing van Ekitike een gouden kans is voor Alexander Isak. De 52-jarige oud-voetballer zei tegen Sky Sports: 'Zijn rode kaart zou hem zijn basisplaats kunnen kosten.'

Federico Chiesa is al ruim een jaar een van de meest veelbesproken spelers van Liverpool. De Italiaan kon maar niet wennen in de Engelse stad. Maar tegen Southampton was alles anders: hij gaf de assists op beide doelpunten. 'Waarschijnlijk zijn beste optreden voor Liverpool.'