Liverpool haalde dinsdag met veel kunst en vliegwerk de laatste zestien in de Carabao Cup, maar de zorgen gaan dit keer niet uit naar het spel. Trainer Arne Slot zag in de slotfase een zomeraanwinst per brancard van het veld getild worden. De beelden zorgden voor een schrikmoment op Anfield.

Giovanni Leoni kwam afgelopen zomer over van Parma. De jonge en boomlange Italiaanse verdediger kreeg van Slot de kans om dinsdag zijn debuut voor de club te maken in de met 2-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen Southampton. Alles ging goed, totdat hij zich in de slotfase leek te verstappen en kermend op het gras belandde. Daar moest hij minutenlang behandeld worden, voordat de medische staf het teken gaf dat het klaar is. In tranen werd Leoni van het veld gedragen.

'De emoties vertellen vaak veel'

Liverpool onderzoekt de blessure woensdag en komt dan ook met een update over het herstel. De vrees is dat de Italiaanse verdediger (18) er wekenlang uit ligt. "Het voelde meteen niet goed voor hem", zei Slot na afloop van het duel op de persconferentie. "Normaal gesproken vertellen de emoties van een speler veel. Laten we op het beste hopen, maar ik zag afgelopen weekend in de Eredivisie ook een speler volledig in tranen afgevoerd worden." Daarmee verwees Slot naar de horrorblessure van PSV'er Ruben van Bommel, die zich tegen Ajax ook verstapte.

'We moeten wachten'

De blessure kon niet 'even in tien minuten' geanalyseerd worden volgens Slot. "We moeten wachten op morgen (woensdag, red.) hoe hij eruit komt. Misschien moeten we ook een MRI-scan laten maken om te weten hoe serieus het is." Voor Leoni is het een debuut van twee gezichten. Volgens veel fans was hij foutloos tegen de Premier League-degradant van afgelopen seizoen. Tot dat ene moment. The Sun zag meerdere fans verdrietig reageren op sociale media.

'Mijn hart is gebroken voor hem'

'Mijn hart is gebroken voor hem', schreef iemand. 'Dat is zielig voor Leoni', schreef een ander. De fans hopen dat de jonge verdediger volledig herstelt en snel terugkeert bij de selectie. Met captain Virgil van Dijk en de Franse verdediger Ibrahima Konaté voor zich in de hierarchie, was Leoni vooral voor de toekomst gehaald en mocht hij dus in de 'onbelangrijkste' competitie van allemaal waar Liverpool in zit, zijn debuut maken.