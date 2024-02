Arno Vermeulen (NOS) solliciteert opnieuw openlijk voor directeursfunctie AZ: 'Lijkt me ontzettend interessant'

Arno Vermeulen ziet zichzelf serieus als opvolger van Robert Eenhoorn, de vertrekkende algemeen directeur van AZ. Dat zei de chef voetbal van de NOS zondagavond in Studio Voetbal. Vermeulen is geboren en getogen in Alkmaar.

De voetbalcommentator zei vorige week in de voetbalpodcast van de NOS nog voor de grap dat hij zich wel als kandidaat zag, maar hij begon er zelf steeds meer in te geloven. Bij Voetbalpraat van ESPN stelde hij zichzelf voorzichtig beschikbaar voor de rol van Eenhoorn. "Ik kom uit Alkmaar en het is echt mijn club. Om te werken bij een club waar je als jongetje op de tribune zat, heeft in de verte iets uitdagends. Maar ik ben journalist, en geen directeur van een voetbalclub" zei hij vorige week maandag.

Open sollicitatie Arno Vermeulen bij AZ

Maar zondagavond herhaalde Vermeulen zijn woorden nog maar eens. "Ik heb er in de tussentijd over nagedacht en toen dacht ik: waarom eigenlijk niet? Het lijkt me heel interessant om te doen. Als AZ een ander aanstelt, ben ik er ook heel blij mee, maar waarom zou ik het niet kunnen? Voor mij is het een uitdaging, het is geweldig om bij zo'n club te werken", zei Vermeulen bij Studio Voetbal.