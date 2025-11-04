Arsenal heeft voor een stukje Champions League-geschiedenis gezorgd door een piepjonge speler zijn debuut te laten maken in het miljardenbal. Op bezoek bij Slavia Praag in Tsjechië boekte de Engelse topclub een simpele zege (0-3), maar ging alle aandacht uit naar Max Dowman.

Arsenal-middenvelder Max Dowman werd in Praag de jongste speler ooit in de Champions League. De Engelsman is 15 jaar en 309 dagen oud, waarmee hij het record van Youssoufa Moukoko verbrak. De Duitser was 16 jaar en 18 dagen oud toen hij vijf jaar geleden voor Borussia Dortmund uitkwam.

Stokoud clubrecord verbroken

Arsenal is na vier Champions League-duels nog altijd zonder puntenverlies. De koploper van Engeland was in de uitwedstrijd bij Slavia Praag met 3-0 te sterk voor de nummer 1 van Tsjechië. Het was voor Arsenal de tiende zege op rij in alle competities, waarbij in de laatste acht duels geen tegentreffer werd geïncasseerd. Dat is een evenaring van een stokoud clubrecord. In 1903, meer dan 120 jaar geleden, lukte het Arsenal voor het laatst om zo vaak het doel schoon te houden.

Jurriën Timber

De Nederlander Jurriën Timber speelde een onzichtbare wedstrijd in Tsjechië, maar dat was ook meer dan voldoende om de tegenvallende Tsjechen af te stoppen. De ex-Ajacied wordt in Engeland en ver daarbuiten geroemd om zijn indrukwekkende spel. Hij wordt gezien als een van de beste rechtsbacks van de wereld en dat is bijzonder te noemen. Vorig seizoen miste hij bijna het hele jaar bij Arsenal door een opgelopen blessure in de openingsfase van de Premier League.

Napoli - Eintracht Frankfurt

Napoli herstelde zich in de Champions League maar ten dele van de zware nederlaag bij PSV (6-2). De Italiaanse landskampioen bleef in het eigen Stadio Diego Armando Maradona steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt: 0-0. Noa Lang kwam halverwege de tweede helft bij Napoli in de ploeg en had enkele goede acties op de linkerflank, maar hij kon zijn ploeg niet aan een doelpunt helpen. Sam Beukema bleef op de bank.

