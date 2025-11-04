De vierde speelronde van de Champions League is met een aantal bijzondere uitslagen begonnen. PSV stal in Griekenland op de valreep een punt, Liverpool zette recordwinnaar Real Madrid te kijk en titelverdediger PSG ging thuis onderuit. Bekijk hier de uitslagen en de stand in de Champions League.

PSV hoopte de uitstekende lijn in de Champions League door te trekken, maar de Eindhovenaren kwamen in Griekenland matig voor de dag tegen Olympiakos. PSV hoopte op meer na de zinderende 6-2 zege op Napoli, maar moet dankzij Ricardo Pepi genoegen nemen met 'maar' een punt.

Liverpool - Real Madrid

Arne Slot en Liverpool hebben het blosje weer terug op de wangen. De afgelopen weken zwalkte de Engelse topclub, maar tegen recordwinnaar Real Madrid liet de ploeg een waanzinnige wedstrijd zien. Real Madrid was nergens te bekennen, maar bleef dankzij Thibaut Courtois toch overeind. De dominantie van Liverpool leverde maar 1 goal op, maar wel de winnende.

Titelverdediger onderuit

Titelverdediger PSG is de ongeslagen status al kwijt in de Champions League. Het ongenaakbaar ogende Bayern München deelde op bezoek in Parijs een flinke tik uit. Luis Diaz pakte de hoofdrol met twee goals én een bizarre rode kaart in de eerste helft. Met tien man bleef de Duitse topclub met kunst en vliegwerk overeind. Ondanks 19 doelpogingen in de tweede helft scoorde PSG nog maar één keer.

Bij Juventus - Sporting waren de ogen weer gericht op de rol van de Nederlander Teun Koopmeiners. De middenvelder heeft een nieuwe rol gekregen onder nieuwe trainer Luciano Spalletti: linkercentrale verdediger. Hij zag er niet goed uit bij de verrassende 0-1 van de Portugezen vroeg in het duel. Met de 1-1 uitslag schieten beide ploegen weinig op.

De Nederlanders speelden een hoofdrol bij Tottenham Hotspur in de heerlijke thuiswedstrijd tegen FC Kopenhagen. Xavi Simons opende met zijn eerste assist in het miljardenbal zijn rekening in Noord-Londen. In de tweede helft maakte Micky van de Ven er met een waanzinnige solo van eigen helft de 3-0 voor Spurs. Ondanks een man minder walste de Engelse topclub over de Denen heen.

Sinds de verrassende zege van Union Sint-Gillis op PSV heeft de Belgische kampioen geen duel meer gewonnen in de Champions League. Na nederlagen tegen Newcastle United en Inter was Atletico Madrid in eigen stadion ook een maatje te groot voor Union.

AS Monaco moest een flinke reis maken naar Noord-Noorwegen, maar won rond de poolcirkel wel. Tegen tien man van Bodo/Glimt was één doelpuntje genoeg.

Noa Lang en Sam Beukema moesten vanaf de bank toekijken hoe Napoli in eigen huis niet verder kwam dan 0-0 tegen Eintracht Frankfurt. Lang viel een kwartier voor tijd in, stichtte nog wat gevaar, maar kon het verschil niet maken.

Jurriën Timber hoefde weinig in te brengen tijdens de uitwedstrijd van Arsenal bij Slavia Praag. In Tsjechië had de koploper van de Premier League geen enkele moeite met de thuisploeg. Via tweemaal Mikel Merino en een benutte strafschop van aanvoerder Bukayo Saka werd het 0-3.

