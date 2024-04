AS Roma komt met hartverwarmend initiatief na in elkaar gezakte speler

Het was erg schrikken afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd in de Serie A tussen Udinese en AS Roma zakte Evan N'Dicka uit het niets in elkaar. Het gaat gelukkig goed met de man uit Ivoorkust. De club uit Rome is nu met een mooi initiatief op de proppen gekomen.

Aankomende maandag speelt Roma weer in de competitie, al wordt er donderdag nog wel in de Europa League gespeeld tegen AC MIlan. Na het weekend komt Bologna op bezoek in het Stadio Olimpico.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bologna kunnen supporters van boven de 45 jaar oud zich laten checken op hartproblemen. In samenwerking met de hartspecialisten van het Mater Dei General ziekenhuis uit Rome is dit initiatief op poten gezet, na het in elkaar zakken van N'Dicka.

In het bericht dat AS Roma op de site plaatst spreken de club en het ziekenhuis zich positief uit over het initiatief. Vooral omdat uit onderzoek blijkt dat hartproblemen in Italië nog altijd een erg grote doodsoorzaak zijn. Fans van boven de 45 kunnen zich nu gratis laten controleren op eventuele hartproblemen voorafgaand aan de wedstrijd van hun favoriete club.

Bas Dost

In Nederland gebeurde dit jaar hetzelfde met Bas Dost. De spits van NEC zakte tijdens de uitwedstrijd tegen AZ vlak voor tijd in elkaar. Later bleek dat dit om een ontstoken hartklep ging. Sinds dit gebeurde, eind oktober, kwam Dost niet meer in actie.