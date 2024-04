AS Roma deelt update over in elkaar gezakte speler: 'Selectie heeft hem bezocht in het ziekenhuis'

Het Europese voetbal werd zondag opgeschrikt door een paar akelige momenten. Vooral bij de wedstrijd Udinese - AS Roma was de situatie zorgwekkend. Een speler zakte in elkaar en werd met spoed naar het ziekenhuis gereden.

Het in elkaar zakken van AS Roma-speler Evan N'Dicka zorgde voor een schok bij de spelers. De scheidsrechter besloot na de uitgebreide medische behandeling om het duel te staken, omdat spelers van beide ploegen te aangedaan waren door wat ze meegemaakt hadden. Het duel wordt op een later moment uitgespeeld.

Het maakte geen verschil dat N'Dicka na de behandeling met een duimpje leek aan te geven dat het weer ging. Roma liet weten dat N'Dicka met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht voor verdere onderzoeken. De 24-jarige verdediger uit Ivoorkust ging vlak na de gelijkmaker van Romelu Lukaku uit het niets naar de grond. Er werd gevreesd voor het ergste, maar was weer bij kennis toen hij van het veld werd gedragen.

A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, #UdineseRoma è stata sospesa.



Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.



Forza Evan, siamo tutti con te! 💪#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

Update over N'Dicka

Een paar uur na het heftige moment op het veld deelde Roma nog een update over N'Dicka. 'De spelers hebben N'Dicka bezocht in het ziekenhuis. Hij voelt zich beter en verkeert in goede toestand. Hij blijft wel in het ziekenhuis ter observatie. Op de foto is het 'slachtoffer' ook weer met een glimlach te zien. Hij toont z'n spierballen om te laten zien dat alles oké met hem is en dat hij knokt om snel weer terug te keren bij het team.

The squad went to visit Ndicka at the hospital.



Evan is feeling better and is in good spirits. He will remain in the hospital for further observations.



Forza Evan! 💪#ASRoma pic.twitter.com/iHWueyJ6Ip — AS Roma English (@ASRomaEN) April 14, 2024

Akelige beelden bij West Ham - Fulham

In de Premier League ging het vreselijk mis met de jeugdspeler George Earthy. De 19-jarige speler van West Ham mocht in de slotfase van het duel met Fulham zijn debuut in de Premier League maken, maar zag het einde van de wedstrijd niet. Hij ging knock-out na een luchtduel, waarbij hij hard en vervelend geraakt werd door ploeggenoot Edson Alvarez. De ex-Ajacied botste hard op Earthy. Let op: onderstaande beelden kunnen schokkend gevonden worden.

West Ham liet vrij snel na het incident weten dat Earthy bij kennis was. Verdere onderzoeken moeten ook bij hem aan het licht brengen wat de schade is. West Ham verloor het duel uiteindelijk met 2-0.