AZ leek na de 3-0 zege in eigen huis tegen FC Vaduz een hele simpele avond tegemoet te gaan in de Conference League, maar door een razendsnelle rode kaart van jongeling Ro-Zangelo Daal moest het vooral zien te overleven. De ploeg van Maarten Martens deed dat met succes en won zelfs nog door een late strafschop.

De 21-jarige Daal startte dit seizoen in alle officiële duels in de basis, maar dat leidde vooralsnog niet tot een doelpunt of een assist. Hij was erg gretig om daar tegen de zwakke ploeg uit Liechtenstein verandering in te brengen, maar uitte dat op de verkeerde manier en werd daarbij niet geholpen door de overijverige Israëlische arbiter Snir Levi en zijn VAR.

Hij gaf Daal na anderhalve minuut al een gele kaart nadat de aanvaller met zijn voet op de voet van zijn tegenstander terechtkwam. De AZ-speler was dus gewaarschuwd, maar ging twee minuten later opnieuw de mist in. De scheidsrechter had over het hoofd gezien dat Daal na een tackle met zijn noppen tegen het been van zijn tegenstander aankwam, maar de VAR was het wel opgevallen. Hij riep Levi naar de kant en de arbiter gaf Daal een direct rode kaart.

Overleven voor AZ

AZ moest daardoor het plan voor de overige 85 minuten volledig omgooien. De ploeg van Maarten Martens koos ervoor om vooral geen tegendoelpunt te krijgen en slaagde daar met succes in. Vijf minuten voor tijd ging het er zelfs nog met de winst vandoor. Troy Parrott lokte op slimme wijze een penalty uit en benutte die vervolgens zelf 0-1.

Tegenstander met wereldrecord

Vaduz mag op het internationale toneel dan geen hoogvlieger zijn, maar toch heeft de club een wereldrecord in handen. Het won namelijk 51 keer het nationale bekertoernooi en dat kan geen enkele club ter wereld zeggen. Door het gebrek aan een competitie in eigen land speelt Vaduz in de Zwitserse voetbalpiramide. Daar zijn ze actief op het tweede niveau.

Laatste hoorde voor hoofdtoernooi

AZ treft Levski Sofia in de play-offs van de Conference League. De winnaar van het tweeluik mag door naar het hoofdtoernooi. De ploeg uit Bulgarije won donderdag met 2-0 op bezoek bij Sabah Baku uit Azerbeidzjan nadat het vorige week al met 1-0 had gewonnen in eigen huis.

