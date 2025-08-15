De voetbalcompetities zijn in volle gang en ook in Europees verband rolt de bal volop. Namens Nederland hopen PSV, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en AZ op sportieve successen. Heel Nederland hoopt met ze mee, want er moeten punten gesprokkeld worden voor de UEFA coëfficiëntenranglijst. In dit artikel lees je de complete stand van zaken over de enorm belangrijke ranglijst.

Op de ranglijst van de Eredivisie eindigden kampioen PSV en Ajax (tweede) afgelopen seizoen bovenaan. Daardoor hebben zij zich direct geplaatst voor de Champions League. Feyenoord, dat afgelopen seizoen als derde eindigde, mocht in de derde voorronde van de Champions League instromen. De Rotterdammers wonnen het heenduel tegen Fenerbahçe, maar gingen in Turkije hard ten onder. Daardoor moeten Robin van Persie en co genoegen nemen met de Europa League.

Europees voetbal

Go Ahead Eagles zorgde afgelopen seizoen voor een grote verrassing door zich te bekronen tot bekerkampioen. Daarmee hebben de Deventenaren zich direct geplaatst voor de Europa League.

FC Utrecht hoopt dat toernooi ook te halen, maar zij moesten daarvoor wel drie voorrondes overleven. Zij rekenden af met Sheriff Tiraspol en FC Servette en zijn daardoor zeker van deelname aan een Europees hoofdtoernooi, maar het is nog de vraag welke. Bij winst tegen Zrinjski Mostar in de play-offs doen ze mee aan de Europa League, maar bij een nederlaag wordt het de Conference League.

AZ begon in de tweede voorronde van de Conference League. De Alkmaarders waren te sterk voor Ilves Tampere en FC Vaduz en moeten alleen nog Levski Sofia zien te verslaan om de hoofdfase te halen. Als dat lukt dan kunnen ze daarin waarschijnlijk een sloot punten binnenhalen voor de UEFA coëfficiëntenranglijst. En dat is heel belangrijk.

UEFA coëfficiënten

De regels omtrent welke clubs van een land instromen in welke Europese competitie (en eventueel in welke voorronde), heeft te maken met de UEFA coëfficiëntenranglijst. In de klassement telt elk resultaat dat een club haalt mee voor de ranking van het desbetreffende land. Nederland staat op dit moment op de zesde plaats, achter Engeland, Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk. 'We' houden Portugal en België voorlopig achter ons.

De stand

Plaats Land (clubs nog in Europa) Punten (dit jaar) 1 Engeland (9/9) 94.839 (4.000) 2 Italië (7/7) 84.374 (3.428) 3 Spanje (8/8) 78.703 (3.750) 4 Duitsland (7/7) 74.545 (3.428) 5 Frankrijk (7/7) 67.748 (2.571) 6 Nederland (6/6) 61.283 (3.333) 7 Portugal (5/5) 55.466 (2.800) 8 België (4/5) 53.050 (2.200) 9 Turkije (5/5) 43.300 (2.600) 10 Tsjechië (5/5) 40.100 (2.500)

Puntentelling

De basis van de puntentelling is als volgt: voor elke gewonnen wedstrijd krijgt een club twee punten, elk gelijkspel is genoeg voor één punt. Dat geldt voor alle Europese competities. Het puntenaantal wordt gedeeld door het totale aantal clubs per land dat begint aan een Europees seizoen. Dus als bijvoorbeeld PSV een wedstrijd wint in de Champions League (twee punten), levert dat in de praktijk 0.333 coëficiëntpunt op. Dat geldt voor het hele Europese seizoen, dus ook als een Nederlandse club al eerder uitgeschakeld wordt.

Het is al met al voor velen ingewikkelde materie, zeker omdat er uitzonderingen zijn voor kwalificatiewedstrijden en er ook nog bonuspunten te verdienen zijn. In de kwalificatie worden deze punten gehalveerd, dus een overwinning is een punt waard en een gelijkspel een half punt. Dit wordt voor Nederland dus gedeeld door zes.

Aantal punten zijn bepalend

De coëfficiëntenranglijst wordt door de UEFA gebruikt om te bepalen hoeveel clubs elk land in een seizoen mag afvaardigen naar de grote Europese toernooien. Om die reden is het belangrijk om als land zoveel mogelijk punten bij elkaar te verzamelen en wordt er vaak gesproken van "goed voor het Nederlands voetbal", wanneer een Nederlandse club een Europese zege boekt.

Strijden voor plek zes

De hoogste vier landen op deze lijst mogen elk vier teams direct naar de Champions League sturen. Het land op plek vijf krijgt drie plekken, terwijl de nummer zes het moet doen met twee directe plaatsen. Dat lijkt de komende jaren het hoogst haalbare voor Nederland, dat dus alles op alles zet om Portugal en België achter zich te houden en stiekem hoopt om Frankrijk van positie vijf te stoten. De stand van de competitie van het seizoen is bepalend voor het aantal Europese tickets dat een land in het daaropvolgende seizoen krijgt.

